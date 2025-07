Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato riferite su Youtube dal giornalista Giovanni Albanese, Edon Zhegrova del Lille sarebbe un profilo da tenere sotto osservazione per la Juventus. Questo perché il club bianconero starebbe trovando delle difficoltà a chiudere la trattativa col Manchester United per Jadon Sancho.

Albanese: 'Zhegrova è un profilo da non perdere di vista'

"Zhegrova è un profilo da non perdere di vista per i bianconeri", questa è l'indiscrezione di mercato riferita su Youtube da Giovanni Albanese. Il giornalista ha proseguito: "Perché se basta un like di Vlahovic al post di Bellingham per far scatenare le opinioni dei tifosi della Juventus dopo l'uscita di scena della formazione bianconera dal mondiale per club, è chiaro che il like di Zhegrova, ex compagno di squadra di Jonathan David a un post del neobianconero qualcosa deve pur significare".

Albanese ha continuato: "La Juve prima di tutto vuole capire se ci sono le possibilità per andare a concludere la trattativa per Sancho e in questo senso Zhegrova è da tenere in considerazione come alternativa. Quindi qualcosa sul piano della logica c'è e in qualche modo il Lille è sempre un contesto da tenere fortemente in considerazione, ancora di più se si pensa alla conoscenza dell'ambiente di Damien Comolli. Il dirigente transalpino sa muoversi bene nel calcio francese e ha seguito assolutamente in questi ultimi anni Zhegrova al Lille, come d'altronde ha seguito anche Jonathan David e forse non così a caso ha deciso di dare continuità al ragionamento che già Giuntoli stava portando avanti con l'entourage del calciatore".

Il giornalista ha infine concluso: "Ci sono degli altri scenari che dobbiamo tenere d'occhio perché se da una parte la Juventus vuole blindare giocatori come Cambiaso,Yildiz o Gatti, è invece in una fase di riflessione per quanto riguarda qualche altro giocatore che è stato protagonista negli ultimi anni, ma che a questo punto potrebbe finire in bilico. Mi riferisco alla situazione a McKennie: il club sta facendo una valutazione ampia sul tesseramento del calciatore, perché l'americano ha ancora un anno di contratto e c'è una bozza di rinnovo su una base di stipendio che è decisamente più bassa rispetto alle richieste del mediano. È uno scenario che si replica dopo quanto accadde l'estate scorsa, quando il centrocampista era finito addirittura addirittura fuori rosa".

Dribbling ubriacanti e incisività in fase offensiva, questo è Zhegrova

Edon Zhegrova, nato il 31 marzo 1999 a Herford (Germania) da genitori kosovari, è un'ala sinistro/destro molto tecnica e imprevedibile che milita nel Lille dalla stagione 2021/22, dopo esperienze nel campionato belga (Genk, Sint‑Truiden) e in Svizzera (Basilea).

Alto 1,81 m e dotato di un sinistro raffinato, si contraddistingue per dribbling ubriacanti, visione di gioco, capacità di accentrarsi dalla fascia destra e incisività nel tiro e nei cross.