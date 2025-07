Nel suo ultimo video su Youtube, il giornalista Gianni Balzarini ha riportato l'indiscrezione di calciomercato secondo cui il Manchester United sarebbe pronto a valutare con attenzione l'acquisizione di Randal Kolo Muani, centravanti di proprietà del PSG che la Juventus vorrebbe trattenere anche nella prossima stagione.

Balzarini: 'Attenzione perché su Kolo Muani sta andando pesantemente il Manchester United'

Il giornalista Gianni Balzarini ha registrato un video su Youtube parlando della Juventus e di quanto potrebbe accadere con la figura del centravanti: "La situazione di Vlahovic effettivamente sta un po' bloccando quella di Kolo Muani.

E sul francese attenzione perché ci sta andando deciso e pesante il Manchester United. È risaputo che in Premier i soldi girano, ce ne sono tanti e quindi i Red Devils stanno pensando all'attaccante del PSG. Di rimando questa situazione potrebbe aprire una casella del Manchester United, che è quella di Hojlund che però, attenzione, costa tantissimi soldi. Tra l'altro sui tabloid inglesi dicono che se la Vecchia Signora prendesse il danese non farebbe certamente un affare, visto il suo rendimento. Ovviamente è una critica relativa alle sue annate in Premier League e non all'Atalanta, dove aveva fatto bene. Poi il club bergamasco, come di consueto, era riuscito nel miracolo di venderlo per ben 80 milioni di euro".

Balzarini infine ha parlato della prima uscita della Juventus: "Sembra fatta per Mbangula che andrà al Werder Brema per 10 milioni più 3 di bonus. Quindi la Juve va a realizzare una buonissima plusvalenza sul giocatore che era stato pagato dall'Anderlecht 350-400 mila euro. Lo definirei un ottimo affare, poi qualcuno dirà che il prezzo di cessione è troppo basso o che bisognerebbe imparare a vendere dall'Atalanta. Gli scontenti d'altronde ci sono sempre. Diciamo anche che Mangula non rientrava nel progetto tecnico di Tudor e questo mi sembra evidente. Basi pensare che ha giocato 21 partite su 29 con Thiago Motta mentre è sceso in campo 4 minuti in 11 partite con Tudor, compreso il mondiale per club".

Juventus, i tifosi rispondono a Balzarini: 'Mbangula è meglio di Sancho'

Le parole di Balzarini hanno acceso la discussione sul web: "Mbangula è meglio di Sancho il quale è andato in prestito un po' dappertutto e nessuno lo ha mai riscattato. L'inglese non ha mai reso, tranne agli inizi quando era al Dortmund da dove lo prese lo United", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "La Juventus negli ultimi anni si logora in estenuanti trattative per poi spendere una barca di quattrini in calciatori che hanno fatto la fortuna di alcune società, Fiorentina e Atalanta in primis".