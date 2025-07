Nelle scorse ore, l'opinionista Luca Gramellini ha definito sul proprio canale YouTube "folle" l'affare da 42 milioni di euro complessivi concluso dalla Juventus per acquistare a titolo definitivo Francisco Conceição dal Porto.

Juventus, Gramellini controcorrente: 'Credo che i 42 milioni complessivi spesi per Conceição siano una follia'

L'opinionista Luca Gramellini ha parlato sul proprio canale YouTube della Juventus e dell'accordo che il club bianconero ha trovato per acquisire dal Porto Francisco Conceição: "C'è chi parla di 30 milioni della clausola divisa in quattro, c'è chi riferisce di 32 milioni, quindi 8 per quattro stagioni.

A prescindere da quei 2 milioni di differenza che spostano poco, io voglio sottolineare come la Juve abbia dimostrato ancora una volta di non saper comprare e di non saper vendere. Questo mi sembra che, soprattutto negli ultimi anni, sia un dato di fatto conclamato, perché la società bianconera spende cifre esorbitanti per calciatori che molto spesso si rivelano non utili alla causa o comunque non del livello per il quale ci si è impegnati per mesi inseguendoli sul mercato".

Gramellini ha proseguito: "La Juve soffre sempre l'imposizione del venditore, perché si è lavorato per settimane al ridurre e ottenere uno sconto di quei 30 milioni, si arriva invece a dover pagarne probabilmente 2 milioni in più.

Sì, è vero, diluendolo in quattro annualità, ma comunque senza riuscire a ottenere quello che era l'obiettivo iniziale. Ora mi domando: Conceição vale davvero 0 milioni di prestito oneroso più 32, seppur diluiti in 4 anni per il riscatto? Credo che 42 milioni per Chico Conceição siano una follia".

L'opinionista ha infine concluso: "Poi la Juve non è neanche in grado di vendere, perché prendendo ad esempio l'ultimo caso eclatante: quello di Dusan Vlahovic, non riesce in nessuna maniera a liberarsi di un calciatore che è diventato un peso sia a livello tecnico sia a livello finanziario. Lui vuole andare a scadenza e neanche la possibilità di rescindere il contratto sembri poter accontentare il serbo".

Juventus, i tifosi rispondono a Gramellini: 'Dopo tutti gli errori commessi, stiamo sindacando per il colpo Conceição?'

Le parole di Gramellini hanno acceso la discussione sul web: "Siamo passati dal prendere Conceição a 24 a doverne spendere 32! Inutile parlare, noi non siamo buoni né a comprare né a vendere!", scrive un utente su YouTube, evidentemente in linea col pensiero di Gramellini. Un altro, invece, va in contrasto con l'opinionista, dicendogli: "Credo in Conceição e la società ha fatto bene ad assicurarsi le sue prestazioni. Parlare del prestito oneroso adesso è inutile. Che mi dici semmai del contratto quinquennale di David o dell' acquisto di Kelly? Vogliamo ricordare i 60 milioni spesi per Koop? La recente storia acquisti-vendite della Juve è un cumulo di errori e stiamo a sindacare per Chico? Mio modesto parere comunque".