La Juventus dovrà decidere in fretta quale sarà il destino di Francisco Conceicao. Il club bianconero starebbe infatti valutando se esercitare o meno la clausola rescissoria da 30 milioni di euro che le consentirebbe di acquistare l’esterno dal Porto. Ma il tempo stringe: la clausola scadrà infatti il prossimo 15 luglio, dopodiché il prezzo salirà vertiginosamente a 45 milioni.

Juventus, la deadline per la clausola di Conceicao si avvicina: se Comolli lo vuole, ora deve accelerare

La Juventus si trova di fronte a una corsa contro il tempo per decidere il futuro di Francisco Conceicao.

Il contratto dell'esterno portoghese, protagonista di una stagione tutto sommato positiva disputata con la maglia bianconera, è legato a una clausola rescissoria da 30 milioni di euro valida fino al 15 luglio. Dopo quella data, però, scatterà una nuova clausola che permetterà al club lusitano di alzare il prezzo minimo a ben 45 milioni. Una cifra che, al netto delle difficoltà economiche dei bianconeri, renderebbe l’operazione ancor più complicata. Proprio per questo motivo, la Juventus dovrà accelerare se intende davvero puntare su Conceicao per la prossima stagione: ogni giorno che passa potrebbe allontanare definitivamente il talento classe 2002 dalla Continassa.

Juve, i numeri di Conceicao con la maglia bianconera

Francisco Conceicao ha disputato 26 partite di Serie A, totalizzando 1'338 minuti in campo, con 3 gol e 4 assist all’attivo nel campionato. In Coppa Italia ha giocato 2 partite, contribuendo con 2 gol e 1 assist . L’esperienza continentale in Champions League lo ha visto scendere in campo in 9 incontri, con 1 gol e 2 assist mentre nel più recente mondiale per club, il lusitano ha timbrato il cartellino con 3 presenze, andando in rete 2 volte. Il primo e forse unico anno alla Juventus si conclude quindi per il talento lusitano con un complessivo di 7 gol e 6 assist.

Contatti intensificati con Sancho: possibile alternativa “low cost”

Non è un caso, dunque, che la Juventus abbia intensificato nelle ultime ore i contatti con Jadon Sancho e il Manchester United.

L'esterno inglese, rientrato nei radar bianconeri, potrebbe essere acquistato per una cifra attorno ai 25 milioni di euro: un prezzo più abbordabile rispetto a quello richiesto per Conceicao. Proprio per ragioni di bilancio, l’eventuale arrivo di Sancho renderebbe di fatto incompatibile un investimento parallelo sul portoghese. Una scelta dettata dalla necessità di ottimizzare le risorse e di non sovraccaricare un monte ingaggi già sotto esame. Sancho rappresenterebbe una soluzione più economica e immediatamente disponibile, ma resta da capire se la Juventus sia disposta a rinunciare al talento in ascesa di Conceicao per una scommessa più esperta ma dal rendimento incerto.