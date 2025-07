La Juventus punta a essere tra le squadre più attive in questo calciomercato. Viste le difficoltà nell'acquistare a titolo definitivo Randal Kolo Muani, il club bianconero sta valutando possibili alternative al bomber francese. Tra queste spunta anche quella che porta a Nikola Krstovic, attaccante del Lecce e obiettivo anche dell'Atalanta di Juric.

Juve-Atalanta: possibile sfida per Krstovic

Dopo un'ottima stagione con la formazione giallorossa conclusasi con 12 reti in campionato, il classe 2000 è pronto per il definitivo salto di qualità così da potersi cimentare con le big europee.

Gli interessi dall'esterno ma anche dall'Italia non mancano. Tra i club interessati c'è proprio la Juventus che sta monitorando il 25enne numero nove per rinforzare il reparto offensivo. Il Lecce non fa però sconti dal punto di vista economico e chiede una cifra attorno ai 20-25 milioni per cedere la sua punta di diamante. Oltre a trovare un accordo economico con la società pugliese, la Vecchia Signora deve fare i conti con il forte interesse da parte dell'Atalanta di Ivan Juric, a caccia del sostituto di Retegui. A differenza dei bianconeri che puntano alla cessione di Vlahovic prima di effettuare movimenti in entrata, la Dea ha la disponibiltà economica per accontentare il Lecce ed accaparrarsi le prestazioni del numero nove.

Krstovic rappresenterebbe un buon colpo in casa Juventus ed diventerebbe non solo l'alternativa ma anche la spalla per Jonathan David. Infatti, il montenegrino può svolgere anche il ruolo di seconda punta ed all'occorrenza di esterno offensivo. Forte fisicamente, bravo tecnicamente ma soprattutto molto duttile e generoso. Tutte caratteristiche che ne farebbero un elemento importante della nuova Juventus targata Tudor.

Anche il Fulham su Nico Gonzalez

Snodo cruciale del calciomercato della Juventus è rappresentato dalla cessione di Nico Gonzalez, ormai fuori dal progetto. L'esterno argentino nel mirino di Inter e Atalanta, sarebbe stato opzionato anche dal Fulham, a caccia di giocare di qualità per puntellare il reparto offensivo.

Dopo una buona stagione conclusasi con l'undicesimo posto in Premier, la formazione di Marco Silva vuole avvicinarsi alle posizioni europee anche attraverso un mercato importante. I "Cottagers" sarebbero quindi molti interessati all'attaccante bianconero, la cui valutazione si aggira attorno ai 25-30 milioni di euro. Il Fulham però non è la sola squadra inglese che monitora l'ex Fiorentina. Infatti, restano vive anche le candidature dell'Everton e del Nottingham Forrest.