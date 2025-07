Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Alfredo Pedullà, la priorità di Victor Osimhen sarebbe quella di passare alla Juventus. Stando inoltre a quanto riferito dal giornalista Gianni Balzarini, il club bianconero avrebbe avuto dei contatti con l'entourage del centravanti nigeriano.

Pedullà: 'Nella testa di Osimhen i bianconeri restano la priorità'

Il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video sul proprio canale Youtube nel quale rivela quelle che sarebbero le intenzioni del centravanti attualmente al Napoli Victor Osimhen: "Il centravanti nigeriano è arrivato a fare quello che aveva in testa ormai da settimane e davanti a lui si pongono tre opzioni.

La prima resta quella di aspettare la Juventus e per questo sta temporeggiando per arrivare oltre il 15 luglio, la data in cui scadrà la clausola valida per l'estero da 75 milioni di euro. Osimhen attenderà fino a quel momento e lo farà anche per ponderare bene la scelta e capire che aria tira alla Continassa. Ovviamente il classe '98 potrebbe sempre cambiare idea, ma a oggi vuole dare la priorità alla Juve, visto che il club bianconero l'ha cercato e ha continuato a cercarlo, mettendo momentaneamente in secondo piano i club arabi o quelli turchi. Quindi Osimhen, passato il 15 luglio, andrà dal Napoli forte del fatto che nessun top club si sia presentato per lui, cercando di ridiscutere i termini di una cessione in bianconero".

Pedullà ha poi precisato: "Stiamo comunque parlando di una trattativa molto delicata, che potrebbe cambiare di minuto in minuto e quindi bisogna trattarla con le pinze. In ogni caso questa situazione sta condizionando il Napoli che guarda caso ha rinviato i discorsi per il nuovo attaccante al momento in cui cederà definitivamente Osimhen".

Il giornalista, restando in tema mercato ma uscendo dall'argomento Juventus, ha infine parlato delle indiscrezioni sul nome di Denzel Dumfries, esterno dell'Inter: "Esiste una clausola nel suo contratto da 25 milioni di euro e quindi chi lo vuole comprare si dovrà presentare con quella somma. È una cifra troppo bassa? Penso di sì, perché per le tariffe che girano in questo momento, l'olandese ne dovrebbe valere quasi il doppio.

Non conosco però la genesi di questa clausola e mi permetto di dare solo dei giudizi".

Balzarini: 'Ci sono stati dei contatti fra il club bianconero e l'entourage di Osimhen'

Di Osimhen e della Juventus ha parlato su Youtube anche il giornalista Gianni Balzarini: "Contatti con l'entourage del giocatore ci sono stati e il nigeriano non è assolutamente dispiaciuto all'idea di vestire la maglia bianconera. Questa è una buona base per impostare una trattativa ma sarà un lavoro lungo. Aggiungo di più, credo che se dovesse concludersi la trattativa si parlerebbe di agosto. Però visto l'importanza del giocatore forse vale la pena avere un po' di pazienza".