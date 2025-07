Nelle scorse ore Alfredo Pedullà ha parlato su Youtube della Juventus e della possibile cessione di Douglas Luiz, sottolineando che al brasiliano dovrebbe essere data ancora una chance di dimostrare il suo reale valore nel campionato italiano.

LPedullà: 'Sicuri che Douglas Luiz non possa giocare in Italia?'

Il giornalista sportivo Alfredo Pedullà ha parlato su Youtube della Juventus e di quello che potrebbe essere il futuro di Douglas Luiz: "Si parla molto di Premier, probabilmente quella è la sua dimensione naturale, ma io voglio lanciare una provocazione.

Sarebbe impossibile capire la sua duttilità, la sua versatilità e soprattutto il suo ambientamento in Italia? Non c'è essere una squadra in grado di farlo? Sto sto dando una proiezione che è una suggestione, non è una trattativa, ma è una mia idea. Siamo sicuri che sia davvero così inadeguato alla Serie A e che non possa giocare ed essere protagonista nel campionato italiano? Io, per esempio lo vedrei benissimo alla Fiorentina: in una squadra come quella viola con Fagioli, con Fazzini che farà probabilmente l'esterno offensivo e il trequartista e con la necessità di prendere un centrocampista più o meno con quelle caratteristiche, per me sarebbe perfetto".

Pedullà ha proseguito: "Sarebbe perfetto perché lo vedremmo per 15-20 partite di fila, non per degli spezzoni.

L'aspetto psicologico di qualsiasi calciatore è importante, non sei bravo perché ti dicono che sei bravo, sei bravo quando hanno fiducia in te. Se non c'è questo, il tuo talento finisce in cantina, anche se hai la più grande personalità al mondo, anche se sei una spugna e anche se riesci ad assorbire tutto. Quindi mi piacerebbe vederlo andare in una società, magari in Italia, dove possa dimostrare il suo reale valore".

Il giornalista ha concluso il suo video restando in tema mercato ma focalizzandosi sulla Roma: "C'è un guerriero che Gasperini vorrebbe, per me sarebbe un grande acquisto e faccio riferimento a Rios. Oggi si è radunata la Roma, cori per tutti, a Massara hanno chiesto 'Portaci l'argentino'.

Questa trattativa mi sta a cuore perché io ho sempre pensato che per la Roma Rios sia il primo della lista. C'è una distanza che va colmata col Palmeiras e se posso dare un consiglio ai giallorossi direi di farlo in fretta. Perché il colombiano, dal mio punto di vista, sarebbe perfetto per la Roma e quindi io direi a Massara di spingere sull'acceleratore".

I tifosi rispondono a Pedullà: 'Deve essere successo qualcosa extracampo con Douglas'

Le parole di Pedullà hanno acceso la discussione sul web: "Luiz, un mistero. Non ha giocato praticamente mai ma quello che mi fa pensare che dei problemi oggettivi il brasiliano deve averli avuti, personali o con la società o chissà con chi altro", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Secondo me è successo qualcosa extracampo per quanto riguarda Douglas Luiz. Altrimenti perché non fanno la stessa cosa con Koop?".