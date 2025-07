In questa fase di calciomercato, la Juventus starebbe vagliando diverse opzioni per rinforzare il reparto difensivo e tra i nomi più intriganti spunterebbe quello di Kim Min-Jae, centrale sudcoreano attualmente in forza al Bayern Monaco. Considerato tra i difensori più forti della sua generazione, il calciatore viene valutato 35 milioni di euro dal club tedesco, il quale, non ritenendolo indispensabile per le idee calcistiche di mister Vincent Kompany, potrebbe valutare anche una cessione in prestito.

Possibile interesse del Chelsea per Kim

Parallelamente all'interesse bianconero, su Kim potrebbe esserci anche quello del Chelsea.

Sempre molto attenti ai migliori profili sul mercato, i Blues avrebbero mostrato un certo gradimento per il giocatore e vorrebbero accontentare il proprio allenatore Enzo Maresca, con il tecnico italiano che avrebbe espresso il desiderio di avere Kim in rosa.

Grazie all’ampia disponibilità economica utile a coprire interamente le richieste economiche bavaresi da 35 milioni di euro per il cartellino del giocatore, la concorrenza inglese complicherebbe non poco il quadro per la Juventus, con la dirigenza bianconera che dovrebbe agire con rapidità e decisione per assicurarsi le prestazioni del difensore.

Il possibile impiego di Kim in bianconero

Con l’eventuale ingaggio del difensore coreano, la Juventus garantirebbe al tecnico Igor Tudor un profilo di valore assoluto e in grado di adattarsi a diverse soluzioni tattiche.

Infatti, oltre a distinguersi per le ottime capacità di marcatura e per un'intelligenza tattica, Kim è dotato di un ottima fisicità e di proprietà di palleggio.

Caratteristiche che, unite tra di loro, fanno si che Kim possa essere impiegano sia in una difesa a tre, nel ruolo di centrale o braccetto, sia in una linea a quattro, dove esprimerebbe al meglio le sue qualità di marcatura e impostazione. Inoltre, la sua rapidità e aggressività sportiva, sarebbero preziose per il pressing alto e per la copertura degli spazi.

Possibile sondaggio del Newcastle per Vlahovic

Mentre la Juventus starebbe lavorando alacremente con lo scopo di rinforzare la difesa, il Newcastle avrebbe fatto un sondaggio per Vlahovic.

Desideroso di aggiungere qualità al proprio attacco con un centravanti di peso, il club inglese potrebbe coprire tranquillamente sia le richieste economiche bianconere per il cartellino di Vlahovic sia quelle del calciatore stesso. Condizione che agevolerebbe anche la Juventus. Infatti, l'eventuale cessione di Vlahovic permetterebbe alla società bianconera d’incassare almeno 25 milioni di euro dal cartellino del giocatore, oltre a risparmiare quasi 12 milioni di euro d'ingaggio. Soldi che poi sarebbero reinvestiti sul mercato su giocatori più idonei alle idee tattiche di Tudor.