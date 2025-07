Rinforzare le rispettive rose per avere un ruolo da protagonista in Italia ed in Europa. E' questo l'obiettivo comune di Juventus ed Inter, molto attive sul fronte calciomercato. I due top club italiani vorrebbero rinforzare il reparto offensivo e potrebbero scontrarsi per arrivare ad Ademola Lookman, che potrebbe lasciare l'Atalanta in questa finestra di mercato.

Anche l'Inter su Lookman

Dopo una grande stagione, l'attaccante nigeriano è pronto per il definitivo salto di qualità; infatti, vorrebbe cimentarsi con paloscenici importanti e provare a competere per obiettivi importanti come lo Scudetto e la Champions League.

La Juve è da mesi che monitora il classe 97 ma ha dovuto fare i conti con le richiesti importanti da parte dell'Atalanta che valuta il cartellino dell'attaccante non meno di 45-50 milioni di euro. Oltre alle richieste della Dea, il club bianconero deve guardarsi dal forte interesse dell'Inter. Infatti, i nerazzurri avrebbero opzionato il 11 numero atalantino in caso di addio da parte di Marcus Thuram. Con l'eventuale cessione del francese, l'Inter avrebbe la disponibilità economnica per accontentare la richiesta dell'Atalanta, a differenza della Juventus che deve prima piazzare qualche colpo in uscita come Vlahovic o Douglas Luiz. Sullo sfondo viva anche la candidatura del Napoli che però è attiva anche sul altri obiettivi come Lucca e Beukema.

Lookman rappresenterebbe un grande colpo sia per la Juventus che per l'Inter, un colpo che sposterebbe in ottica Scudetto. Finalizzatore, assistman, velocità e tecnica. Tutte caratteristiche che farebbero comodo sia a Tudor che a Chivu.

Weah ad un passo dal Marsiglia

Oltre ad acquisti importanti, la Juventus lavora sul fronte cessioni con l'obiettivo di cedere quei calciatori che non avranno molto spazio nelle rotazioni di mister Tudor. Tra questi c'è sicuramente Timothy Weah, ormai vicinissimo al Marsiglia di Roberto De Zerbi. Da diverse settimane l'OM è in pressing per riportare in Francia il figlio d'arte e la trattativa sembrerebbe a buon punto. Stando agli ultimi rumors di mercato, l'affare dovrebbe concludersi sulla base di una cifra attorno ai 15 milioni di euro.

Oltre alla cessione del francese, la Juventus proverà a piazzare anche Samuel Mbangula che piace tanto in Bundesliga. Infatti, sull'esterno belga ci sarebbe un forte interesse del Werder Brema e del Wolfsburg che potrebbero mettere sul piatto quei 12 milioni fondamentali per imbastire una vera e propria trattativa con la Juventus.

Infine, completiamo il capitolo trequarti con il futuro di Nico Gonzalez, ormai sempre più lontano da Torino. Sull'esterno argentino ci sarebbe un forte interesse dell'Ali-Ahli pronto a mettere sul piatto una cifra complessiva di 30 milioni di euro.