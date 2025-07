In casa Juventus sarebbe tornato in auge il nome di Karim Adeyemi. In attesa di capire come si evolverà la situazione legata a Dusan Vlahovic, la società bianconera starebbe valutando alcuni profili in grado di apportare maggiore qualità al reparto offensivo. Accostato in passato proprio alla Juventus, l'esterno tedesco diventerebbe la vera sorpresa di mercato dei bianconeri, con il Borussia Dortmund che potrebbe aprire alla cessione del giocatore anche in vista della scadenza del contratto fissata al 2027 per una cifra che parta dai 45 milioni di euro.

La Juve punterebbe su Adeyemi

Al netto del potenziale incastro con Sancho, per il quale la Juventus starebbe lavorando ormai da qualche tempo, Adeyemi rispecchierebbe perfettamente l’identikit che la società bianconera starebbe cercando in questa sessione di mercato. Infatti, l’esterno offensivo tedesco non piace solo perché giovane e con ampi margini di miglioramento, ma anche per la discreta esperienza internazionale e per le ottime caratteristiche tecniche e tattiche. Tirate le somme, Adeyemi potrebbe diventare un investimento piuttosto importante per la Juventus, la quale, dopo Jonathan David, consegnerebbe a Igor Tudor uno degli esterni offensivi più forti d’Europa in grado di giocare sia sulla destra che sulla sinistra e all’occorrenza anche nel ruolo di attaccante centrale.

Adeyemi può essere il giocatore giusto per Tudor

Quello dell’esterno offensivo tedesco sarebbe un profilo che rispecchierebbe perfettamente l’identikit che vorrebbe il tecnico bianconero Tudor per il proprio reparto offensivo. Infatti, con il possibile ingaggio di Adeyemi, l’allenatore croato potrebbe pensare a un modulo 3-4-1-2 dove l’attuale giocatore del Dortmund andrebbe a fare da supporto a David, con Kenan Yildiz nel ruolo di trequartista. Posizione dove Adeyemi potrebbe mettere in risalto la sua capacità d’inserirsi in zona gol e le ottime doti realizzative (97 gol in 273 gare in carriera). Dotato di un’eccellente tecnica individuale, Adeyemi può giocare anche all’interno di un tridente offensivo, garantendo numerosi assist e cross precisi ai compagni di squadra.

Posizione che metterebbe in risalto la velocità e l’abilità del tedesco nel saltare il diretto avversario.

Vlahovic: la Juve starebbe pensando alla rescissione

Al netto di clamorose decisioni, quasi sicuramente la Juventus e Vlahovic potrebbero dirsi addio già in questa sessione di mercato. Per vari motivi, il giocatore sarebbe ormai fuori dai piani tecnici futuri dei bianconeri e la risoluzione del contratto tra le parti, potrebbe agevolare la società piemontese.

Infatti, secondo alcune indiscrezioni, se la Juventus proporrà nei prossimi giorni questa soluzione all'entourage di Vlahovic, il risparmio sull’ingaggio per le casse bianconere sarà di 20 milioni circa. Soldi che poi sarebbero reinvestiti su altri profili.

Tuttavia, con l’inizio della stagione, l’attaccante serbo guadagnerà 12 milioni di euro e potrebbe voler invece arrivare alla scadenza naturale del contratto fissata a giugno 2026, per poi liberarsi a parametro zero, oppure chiedere una buonuscita per chiudere definitivamente i rapporti con la società bianconera.