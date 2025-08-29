Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato rivelate su X dal giornalista Mirko Di Natale, la Juventus dopo aver ceduto Nicolò Savona al Nottingham Forest starebbe pensando a Lutsharel Geertruida, terzino destro del Lipsia.

Juventus, dopo la cessione di Savona, Comolli va a caccia di un terzino destro: piacerebbe Geertruida del Lipsia

La Juventus ha salutato Nicolò Savona. Il terzino destro bianconero, cresciuto in casa e protagonista di una stagione in chiaro scuro, sta volando verso la Premier League dove lo attende il Nottingham Forest.

Con l’uscita di scena del classe 2003, la Juventus starebbe quindi tornando sul mercato alla ricerca di un sostituto all’altezza e secondo quanto rivelato su X dal giornalista Mirko Di Natale, il direttore generale Damien Comolli avrebbe individuato in Lutsharel Geertruida il profilo ideale.

Il difensore olandese del Lipsia, classe 2000, piace molto anche all’Atalanta di Ivan Juric. La formula del prestito con diritto di riscatto incontrerebbe i favori della Juventus, al momento costretta a muoversi con prudenza sul fronte economico.

Geertruida che rappresenterebbe una scelta di prospettiva e duttilità non è però l’unica pista che la società bianconera tiene aperta: sul taccuino rimane infatti Nahuel Molina, laterale argentino in forza all’Atletico Madrid. I “Colchoneros” non vorrebbero privarsene, ma di fronte a un’offerta da circa 25 milioni di euro potrebbero cedere.

Più accessibile, almeno sulla carta, l’opzione Arnau Martinez, talento del Girona valutato 10 milioni. Un investimento minore, ma comunque interessante per un club che sta lavorando per ringiovanire la rosa senza gravare eccessivamente sul bilancio.

La Juventus si muove dunque su più fronti, consapevole che l’addio di Savona apre un vuoto importante sulla corsia destra. Geertruida sarebbe il nome nuovo, ma le vie del mercato sono infinite e non escludono sorprese degli ultimi giorni.

Geertruida, esperienza e fisicità che piacciono alla Juve

Lutsharel Geertruida è un terzino destro moderno, dotato di grande versatilità: oltre al ruolo naturale sulla fascia può infatti essere impiegato anche da centrale difensivo o da esterno a tutta corsia. Cresciuto calcisticamente nel Feyenoord e approdato al Lipsia nell’estate 2023, è un giocatore fisicamente strutturato (1,85 m), abile nei duelli aerei e molto disciplinato tatticamente. Il suo punto di forza rimane però l’equilibrio tra fase difensiva e propensione offensiva: sa accompagnare l’azione con continuità, è preciso nei cross e si inserisce spesso senza palla. A 25 anni ha già maturato esperienza internazionale tra Champions League e Nazionale olandese, un bagaglio che lo rende profilo pronto per un top club come la Juventus.