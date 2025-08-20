Secondo quanto riferito su X dallo speaker esperto di calciomercato Edoardo Mecca, l'Inter starebbe accelerando per il profilo di Adrien Rabiot, centrocampista finito all'improvviso sulla lista dei partenti del Marsiglia dopo la furente lite avvenuta nel post gara col Rennes con il suo compagno di squadra Rowe.

Inter, Mecca: 'La società lombarda si sta informando per il profilo di Rabiot'

Nella giornata di ieri una notizia ha scosso il calciomercato internazionale: Adrien Rabiot, centrocampista attualmente in forza al Marsiglia, è stato ufficialmente messo in vendita dal club transalpino a causa di una lite con il suo compagno di squadra Rowe ai margini del match giocato con il Rennes.

Una scelta dura quella del club transalpino, che ha scatenato in poche ore indiscrezioni di squadre pronte a lanciare l'assalto per l'ex Juventus. Fra queste, seguendo quanto scritto dallo speaker Edoardo Mecca, ci sarebbe anche l'Inter di Cristian Chivu: "La formazione lombarda è vicina a Rabiot. Club nerazzurro molto interessato alla situazione del centrocampista francese".

Scendendo nel dettaglio di quanto scritto da Mecca, si può effettivamente constatare come l'Inter in questi ultimi giorni avrebbe palesato l'intensione di aggiungere un centrocampista alla propria rosa. Non a caso la società meneghina era stata accostata a Manu Kone della Roma e a Matt O'Riley, profilo del Brighton che piacerebbe alla Juventus.

Quella di Rabiot quindi potrebbe rappresentare una fortunata coincidenza per Marotta e soci, che in ogni caso dovranno essere pronti a mettere sul piatto almeno 20 milioni di euro per battere la concorrenza di potenziali rivali italiane. Anche il Milan infatti avrebbe messo gli occhi sul mediano francese e persino la Juventus ci starebbe facendo un pensierino.

Proprio sui bianconeri Mecca ha infine dedicato un secondo messaggio: "Con l’uscita di Nico Gonzalez, la Juve potrebbe puntare addirittura su due trequartisti da aggiungere a Yildiz e Conceicao. Secondo me comunque Hojlund al Napoli e Vlahovic al Milan".

I tifosi rispondono a Mecca: 'Alla Juve Rabiot sarebbe il perfetto vice Thuram'

Le parole di Mecca su Rabiot e su un suo possibile passaggio all'Inter hanno acceso la discussione fra i suoi followers sul web: "La proprietà dell'Inter vuole giocatori giovani e con stipendi bassi quindi secondo me no" scrive un utente su X evidentemente non in linea col pensiero dello speaker.

Un altro poi aggiunge: "Alla Juve sarebbe il perfetto vice Thuram, avrebbe meno pressioni di prima ma dipende il costo totale. Sarebbe un bel colpo e magari avremmo anche le risorse per un Sancho/Zhegrova".