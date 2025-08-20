Nelle scorse ore, l'agente sportivo Giovanni Branchini ha rivelato sul Corriere dello Sport come il suo assistito Fabio Miretti resterà alla Juventus in questa stagione. Una notizia che, dunque, mette una pietra sopra le indiscrezioni che avrebbero voluto il mediano in uscita dalla Continassa direzione Napoli.

Juventus, Miretti cambia il suo destino: da uscente, il mediano resterà alla Continassa

Sembrava a un passo dall’addio, invece, Fabio Miretti continuerà a vestire la maglia della Juventus. Il giovane centrocampista classe 2003, protagonista negli ultimi giorni di un intreccio di mercato che lo aveva avvicinato con decisione al Napoli di Antonio Conte, alla fine resterà a Torino.

L’operazione, che aveva visto i due club sedersi al tavolo delle trattative, non ha trovato la giusta quadratura dal punto di vista economico, con la conseguenza che l’affare si è arenato. E a confermare la permanenza del talento bianconero ci ha pensato oggi il suo agente, Giovanni Branchini, intervistato dal Corriere dello sport: "Il mio assistito ha scelto di rimanere alla Juventus. Fabio è arrivato alla Juve all’età di nove anni ed è legatissimo all’ambiente. Per lui potrebbe ripetersi un percorso come quelli di Claudio Marchisio e Paolo De Ceglie che, dopo i prestiti a Empoli e Siena, sono rientrati alla base molto più maturi e pronti, al di là delle qualità dei singoli atleti, facendo molto bene".

Una dichiarazione che mette fine alle voci e apre un nuovo capitolo per Miretti, giocatore che la società continua a considerare un prospetto di assoluto valore. Dopo una stagione piuttosto positiva in prestito al Genoa, dove ha abbinato lampi di qualità a momenti meno felici, ora il centrocampista sarà chiamato alla consacrazione definitiva nella piazza che lo ha lanciato nel calcio dei grandi. Tudor, sempre alla ricerca di elementi di gamba in mediana pronti a creare la superiorità numerica in attacco, potrebbe vederlo di buon occhio e utilizzarlo sia come ricambio di uno fra Locatelli e Thuram, sia per fare rifiatare Kenan Yildiz o Francisco Conceicao a ridosso delle punte.

Juventus, i tifosi sulla permanenza di Miretti: 'Diamogli fiducia'

Tra i tifosi juventini la notizia della permanenza di Miretti è stata accolta con discreto entusiasmo: "Diamogli fiducia, se mettesse un po’ più di cattiveria in area qualche gol lo può fare. Tecnicamente non è peggio di quelli che abbiamo" sottolinea un utente su X. Un altro poi aggiunge: "Io sono contento, Tudor l'ha provato dietro la punta ma personalmente lo vedo più nei due a centrocampo. Secondo me nelle rotazioni può dire la sua ed essere utile".,Infine un tifoso evidenzia: "Sicuramente se il Napoli avesse offerto il giusto sarebbe li! Fa piacere che Comollí abbia tenuto sul prezzo".