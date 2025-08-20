Non solo acquisti; la Juventus lavora anche sul fronte uscite per cedere quei calciatori ormai fuori dal progetto di Igor Tudor. L'attacco potrebbe esser rivoluzionato con non solo Vlahovic pronto a lasciare Torino. Infatti, anche Arek Milik dovrebbe lasciare la Vecchia Signora con il polacco finito nel mirino del Betis Siviglia.

Milik nel mirino del Betis

Dopo il grave infortunio di oltre un anno fa, di fatto il classe '94 non è più riuscito a giocare. Per questo, il club bianconero sta cercando una nuova destinazione che consenta al calciatore di ritornare protagonista.

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, oltre all'interesse da parte di alcune società americane, ci sarebbe un sondaggio da parte del Betis Siviglia di Manuel Pellegrini. Il club spagnolo è alla ricerca di un attaccante e starebbe valutando proprio il profilo di Milik. Al momento non si può parlare di una trattativa concreta ma di un interesse.

Molto dipenderà dalle reali condizioni che verranno messe sul tavolo dal Betis che potrebbe decidere di impostare la trattativa sulla base di un prestito viste le condizioni fisiche precarie da parte dell'ex Napoli. La Juve vorrebbe una cessione a titolo definitivo tra i 4-5 milioni ma potrebbe accontentarsi anche di una formula con diritto di riscatto.

Juve, possibile sfida all'Inter per Renato Veiga

La Juventus è molto attiva sul fronte calciomercato e vuole rinforzare ogni reparto della rosa così da essere protagonista nella prossima stagione. Tudor vorrebbe un ulteriore difensore che possa essere un'alternativa di spessore a Bremer ed occupare ogni posizione del sistema a tre. Uno dei nomi più caldi è quello di Renato Veiga che ha offerto ottime prestazioni durante la seconda parte di stagione proprio con la maglia della Vecchia Signora.

I bianconeri starebbero cercando di intavolare una trattativa con il Chelsea per riportare il classe 2003 a Torino, ma al momento non si è ancora trovata una quadravvista la volontà dei Blues di monetizzare dalla cessione del portoghese, la cui valutazione si aggira attorno ai 20-25 milioni.

Oltre all'aspetto economico, il club bianconero deve guardarsi dall'interesse di altri top club europei come Villareal ma soprattutto Inter. Stando alle ultime notizie di mercato, i nerazzurri starebbero valutando il profilo del 21enne portoghese come rinforzo per la retroguardia visto il possibile addio di Pavard. Con la possibile cessione del francese, l'Inter non avrebbe alcuna difficoltà ad accontentare la richiesta del Chelsea e battere la concorrenza dei bianconeri.