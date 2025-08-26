La Juventus è tornata a lavorare intensamente sul mercato, con diverse trattative aperte che stanno animando questi giorni. Il club bianconero, sotto la guida di Igor Tudor, sta valutando attentamente ogni mossa in entrata e in uscita, con l’obiettivo di mantenere competitività in campionato e in Europa, senza rinunciare a un equilibrio economico-finanziario sostenibile.

Uno dei nomi più discussi in queste ore è quello di Nicolò Savona. Il giovane difensore italiano, cresciuto nel vivaio juventino, ha attirato l’attenzione del Nottingham Forest.

La società inglese ha già mosso i primi passi concreti presentando un’offerta iniziale alla Juventus: 11 milioni di euro. Proposta subito respinta dal club bianconero, che per lasciar partire il giocatore fissa la valutazione a 18 milioni.

Si prova a piazzare Savona

Le due società, comunque, mantengono vivi i contatti: i dialoghi sono aperti e si sta lavorando per provare a ridurre la distanza economica, così da arrivare a una base comune di trattativa. Solo dopo aver raggiunto l’intesa tra club si potrà aprire la fase successiva, quella dei colloqui diretti con il calciatore.

Savona, intanto, sta ancora recuperando dall’infortunio alla caviglia rimediato contro il Manchester City, nell’ultima partita della fase a gironi del Mondiale per Club.

Lo stop lo tiene momentaneamente lontano dal campo, ma non ne riduce il valore tecnico e prospettico: per questo la Juventus non intende svenderlo e continua a proteggere i propri interessi nella trattativa.

Vlahovic potrebbe restare

Parallelamente, i bianconeri portano avanti altri dossier di mercato. Tra questi, la situazione di Randal Kolo Muani. L’attaccante francese, arrivato a gennaio in prestito dal Paris Saint-Germain, ha convinto l’ambiente juventino che adesso vuole riportarlo a Torino. La dirigenza juventina ha avuto nuovi contatti con il PSG, nel tentativo di trovare un’intesa che possa soddisfare entrambe le parti. Tuttavia, la trattativa non è semplice: servirà ancora tempo per arrivare a un accordo definitivo, soprattutto sul piano economico.

Kolo Muani, dal canto suo, rimane in attesa, nella speranza che il suo futuro possa essere di nuovo legato ai colori bianconeri.

Un altro tema caldo riguarda Dusan Vlahovic. Dopo mesi in cui il suo nome è stato costantemente al centro delle voci di mercato, negli ultimi giorni sta prendendo corpo l’ipotesi che il centravanti serbo possa restare a Torino. Il giocatore ha ritrovato continuità di rendimento e ha mostrato di essere in forma. La Juventus, dal canto suo, vorrebbe cederlo per evitare di perderlo a zero.

Il mercato della Juventus, dunque, resta vivace e ricco di spunti. Savona, Kolo Muani e Vlahovic rappresentano tre snodi cruciali di queste settimane, ciascuno con una propria complessità e un peso differente nelle strategie della società.

Se per il giovane difensore si tratta di decidere se monetizzare subito o continuare a puntare sul suo potenziale, per l’attaccante francese l’obiettivo è riprendere un rinforzo che già conosce l’ambiente. Nel caso di Vlahovic, invece, il tema è capire se il club voglia costruire il futuro attorno a lui o se preferisca valutare eventuali offerte importanti.