Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il dg della Juventus Damien Comolli avrebbe aperto a una contropartita tecnica inserita da parte del Milan nella trattativa per Dusan Vlahovic: in ballo ci sarebbe il nome di Malick Thiaw.

Thiaw del Milan torna nei piani di Comolli e può sbloccare il caso Vlahovic

Nelle ultime ore, i contatti tra Milan e Juventus per Dusan Vlahovic avrebbero registrato una nuova accelerazione. Dopo settimane di trattative incerte e apparenti frenate, il nodo dell’operazione sembra sul punto di sciogliersi. Il motivo?

Un cambio di strategia decisivo da parte della Juventus, che avrebbe aperto all’inserimento di una contropartita tecnica gradita ai rossoneri.

A sbloccare il dossier è stata la ferma posizione del direttore sportivo milanista, Igli Tare, che fin da subito si è mostrato poco incline a soddisfare la richiesta da 25 milioni di euro avanzata dal direttore generale bianconero Damien Comolli. L’ex dirigente della Lazio ha sempre spinto per una formula più creativa, che riducesse l’esborso economico diretto. In quest’ottica, l’idea di inserire un calciatore per abbassare la parte cash starebbe prendendo corpo nei colloqui fra le due società.

E proprio oggi è tornata con insistenza un’indiscrezione che potrebbe cambiare il volto dell’operazione: Malick Thiaw, il giovane difensore tedesco del Milan, sarebbe uno dei nomi messi sul tavolo come possibile contropartita.

La Juventus, alla ricerca di rinforzi in difesa, guarda con interesse al centrale classe 2001, che godrebbe della stima di Igor Tudor. Il tecnico bianconero, alle prese con una retroguardia da puntellare, vedrebbe in Thiaw un profilo funzionale e pronto per essere inserito nella rotazione.

Le cifre dell’eventuale scambio non sono ancora definite. Permangono delle distanze tra le valutazioni dei due club, soprattutto sul valore di Thiaw e sulla quota di conguaglio che il Milan dovrebbe comunque versare. Tuttavia, la scarsa concorrenza intorno a Vlahovic, che sarebbe stato proposto anche al Manchester United senza successo, potrebbe spingere la Juventus ad accettare una soluzione condivisa pur di non ritrovarsi con un attaccante scontento in rosa e con un contratto in scadenza nel 2026.

Forza fisica a disposizione di una discreta velocità, ecco chi è Thiaw

Malick Thiaw è un difensore centrale imponente, dotato di grande fisicità e notevole abilità nel gioco aereo grazie ai suoi 194 centimetri di altezza. Cresciuto calcisticamente in Germania, si è distinto per la sua solidità nei duelli uno contro uno e per una buona capacità di lettura difensiva, qualità che lo rendono particolarmente efficace nelle difese a tre.

Nonostante la stazza, ha una discreta velocità di base e un buon senso della posizione, anche se non eccelle nella fase di costruzione del gioco dal basso.