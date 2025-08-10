Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il Sunderland avrebbe chiesto informazioni alla Juventus per Lloyd Kelly, centrale difensivo valutato circa 20 milioni di euro dai bianconeri. Se lo stopper britannico dovesse tornare in Premier, il dg Damien Comolli avrebbe la liquidità per chiudere la trattativa col PSG per Randal Kolo Muani.

Juventus, il ritorno di Kelly in Premier League potrebbe finanziare l'acquisto a titolo definitivo di Kolo Muani

Un’operazione di mercato inaspettata potrebbe aprire alla Juventus le porte per un colpo offensivo di primissimo piano.

Il club bianconero, alla ricerca di un attaccante di peso per completare il reparto a disposizione di Igor Tudor, avrebbe messo ormai da settimane nel mirino Randal Kolo Muani del Paris Saint-Germain. L’affare, oneroso per le casse juventine, potrebbe però essere sbloccato da una cessione tanto sorprendente quanto strategica. Secondo indiscrezioni di calciomercato odierne, il Sunderland avrebbe infatti manifestato interesse per Lloyd Kelly. Il difensore centrale inglese, arrivato a Torino soltanto lo scorso gennaio dal Newcastle per circa 20 milioni di euro, avrebbe attirato l’attenzione dei “Black Cats”, desiderosi di inserire un elemento di esperienza e affidabilità nel proprio pacchetto arretrato.

La Juventus, che in questa finestra di mercato considera incedibile soltanto il talento turco Kenan Yildiz, sarebbe pronta a prendere in considerazione la proposta, a patto che l’offerta del Sunderland si avvicini alla cifra dell’investimento iniziale, ossia non meno di 20 milioni di euro.

Juventus, una difesa numericamente già completa forse può permettersi la perdita di un pezzo come Kelly

Dal punto di vista tecnico, la retroguardia bianconera non sarebbe sguarnita in caso di partenza di Kelly. Tudor può infatti contare sul rientro dal prestito di Daniele Rugani e, soprattutto, sui recuperi fisici di Juan Cabal e soprattutto di Gleison Bremer, lungodegenti la cui assenza aveva pesato nella passata stagione.

Una condizione che, unita alla duttilità di altri elementi in rosa e alla presenza imprescindibile di Federico Gatti, renderebbe in caso la partenza del centrale britannico più gestibile sotto il profilo tattico.

Se il Sunderland dovesse accelerare e presentare un’offerta congrua, la Juventus potrebbe quindi ottenere la liquidità necessaria per avviare un’operazione complessa ma ambiziosa come quella per Kolo Muani, un profilo che ridarebbe quella profondità e potenza all’attacco bianconero tanto ricercata da Tudor. Il mercato, come spesso accade, potrebbe così riservare un incastro inatteso: un difensore in partenza per portare a Torino un nuovo bomber.