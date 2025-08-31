Nelle scorse ore lo speaker radiofonico Edoardo Mecca ha scritto un messaggio sul proprio account X nel quale si dice ampliamente deluso della campagna acquisti finora condotta dalla Juventus, Lo speaker ha poi tentato di fare un'analisi quanto più lucida sulle difficoltà economiche che sta affrontando il club piemontese.

Mecca: 'Sono deluso dalla campagna acquisti ma dobbiamo renderci conto della situazione che sta vivendo il club'

Lo speaker radiofonico Edoardo Mecca su X ha provato a fare un sunto di quella è che stata la finestra estiva di calciomercato vissuta dalla Juventus, cercando di analizzare quanto più lucidamente la situazione: "Anch’io sono molto deluso dalla campagna acquisti, ma dobbiamo renderci conto che diversi giocatori erano e sono difficilissimi da vendere perché strapagati e con stipendi alti.

Mi dispiace per Tudor, che ha già compattato il gruppo ma si trova a dover lavorare con una rosa incompleta e qualitativamente carente. E sappiamo tutti che, al primo risultato negativo, sarà il capro espiatorio e immediatamente messo alla gogna da una tifoseria ormai arrabbiatissima".

Mecca ha poi aggiunto: "Lo scrivo ora, che il mercato non è ancora terminato: è inutile dare troppe colpe alla nuova dirigenza, che si è insediata da un paio di mesi e deve ancora essere completata in tutte le sue figure con il DS che arriverà ad ottobre. Hanno spiegato più volte che ci sono paletti importanti del FPF e nel bilancio di quest’anno hanno dovuto affrontare le spese del mercato della scorsa stagione e l’obiettivo era (forse razionalmente è anche corretto) quello di fare meno danni possibili e portare la nave in porto".

Juve, i tifosi rispondono a Mecca: 'Basta scuse, incominciamo a dire che siamo una società in ridimensionamento'

Il messaggio di Mecca in poche ore ha acceso la discussione fra la sua community: "Ma i paletti del FPF li hanno nominati per la prima volta il 28 agosto, prima nessuno aveva detto nulla. Poi se non hai soldi fai lavorare le idee e Comolli era stato presentato come uno con tante idee. Invece mi sembra che di idee ce ne siano state poche, anzi zero", scrive un utente su X.

Un altro poi sottolinea: "Basta con la storia che è colpa di Giuntoli, basta con la storia che non ci sono le figure giuste al posto giusto, perché il calciomercato lo fanno gli agenti. Incominciamo a dire come stanno le cose, siamo una società in ridimensionamento totale".

Infine un utente sottolinea: "Finché Elkann continua a stare la, io contesterò sempre. Il FFP lo hanno saputo al 30 agosto? Nel 2023 chi non ci ha difeso, come nel 2006, ha permesso di far perdere soldi alla Juventus, appeal dai vari sponsor e ora siamo con i paletti".