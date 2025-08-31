Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, rivelate su X dal giornalista Matteo Moretto, si sarebbero riaccesi i contatti tra Juventus e Atletico Madrid per il futuro di Nico González. La trattativa, che nei giorni scorsi sembrava essersi raffreddata, ha subito una nuova accelerata grazie a una mossa ufficiale del club spagnolo.

Juventus, Moretto: 'L'Atletico Madrid ha presentato un'offerta ufficiale ai bianconeri per Nico González'

Nelle scorse settimane, si è parlato insistentemente di un aperto dialogo tra la Juventus e l'Atletico Madrid per il profilo di Nico González.

La società spagnola avrebbe chiesto informazioni per l'argentino, in quanto alla ricerca di un attaccante esterno dalle doti spiccate per il dribbling. L'operazione sembrava, però, essersi arenata sin dal principio a causa delle differenze tra domanda e offerta, ma, secondo quanto rivelato su X dal giornalista esperto di mercato Matteo Moretto, le cose starebbero nuovamente cambiando. "L'Atletico Madrid ha presentato un'offerta ufficiale alla Juventus per Nico González. I contatti proseguono nel corso della giornata per raggiungere un accordo definitivo nelle prossime ore. Il giocatore ha già da giorni concordato tutto con il club biancorosso. La Juventus vuole, invece, Edon Zhegrova. I colloqui tra le parti sono già in corso".

Un intreccio di mercato che conferma come la società bianconera stia valutando la possibilità di sacrificare González per puntare su un nuovo innesto offensivo. Moretto, nello specifico, non si è voluto sbilanciare, evitando di scrivere sia la cifra che l'Atletico Madrid avrebbe messo sul piatto per acquisire l'argentino, sia se i Colchoneros sarebbero disposti a prelevare l'attaccante a titolo definitivo o in prestito con diritto/obbligo di riscatto. In ogni caso, qualora Nico uscisse dalla Continassa in questi ultimi giorni, libererebbe comunque spazio salariale per la Vecchia Signora e magari Comolli potrebbe scegliere di prendere Zhegrova dal Lille investendo quei 20 milioni di euro che sarebbero necessari per acquisire il kosovaro.

Il tempo stringe e una risposta concreta la si avrà soltanto entro le prossime 48 ore, dopodiché il mercato tacerà per almeno 3 mesi fino a riaprire nella sessione invernale.

Il popolo del web esulta alla notizia di Moretto

La notizia scritta da Moretto è stata accolta con grande enfasi dai tifosi della Juventus sul web. Sotto al post scritto dal giornalista si possono leggere commenti di utenti X bianconeri pronti a festeggiare per l'eventuale uscita di Nico González. Un segno tangibile del rapporto mai davvero esploso fra l'esterno ex Fiorentina e il pubblico della vecchia signora.