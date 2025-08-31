La Juventus continua a muoversi con decisione sul mercato e, a poche ore dalla chiusura della sessione, uno dei dossier più caldi resta quello legato a Randal Kolo Muani. L’attaccante francese del Paris Saint-Germain è da tempo nel mirino bianconero e, come rivelato da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, la trattativa è tutt’altro che chiusa. “A proposito di Juventus ragazzi, continuiamo ad aggiornare su Kolo Muani: vi dico che, anche nella notte, Paris Saint-Germain e Juventus parlano. Kolo Muani sta manifestando l’intenzione chiara anche al PSG, una sorta di "lasciatemi andare", capisco che ancora non ci sia l’accordo, questo ovviamente non è il virgolettato di Kolo, ma è il messaggio che sta arrivando dal giocatore al Paris, si capisce che non si riesce a trovare l’accordo sulla formula, ma ormai si è arrivati quasi a 24 ore dalla fine del mercato”.

Le parole di Romano

Le parole dell’esperto di mercato mettono in evidenza come il giocatore stia spingendo con forza per il trasferimento a Torino. La volontà dell’attaccante è ormai chiara e lo stesso Romano lo conferma: “Kolo Muani sta chiedendo un via libera al Paris Saint-Germain perché avrebbe poco senso per tutti tenerlo a Parigi quando è completamente fuori dal progetto. La Juve sta spingendo ancora, anche con chi si occupa dell’operazione, per riuscire a trovare la costruzione giusta di questo affare e sono ore di contatti costanti. Vi garantisco che è ancora in piedi il discorso Kolo Muani”.

Dunque il francese non intende considerare altre destinazioni: vuole soltanto la Juventus. Una posizione netta che inevitabilmente complica i piani del PSG, chiamato a decidere se liberare il giocatore o tenerlo fuori dal progetto tecnico.

Un braccio di ferro che si trascina da giorni, con la Vecchia Signora pronta ad approfittarne.

Romano, però, ha anche invitato alla calma. La fumata bianca non è imminente e servirà ancora tempo per trovare la quadra definitiva: “Poi ragazzi pazienza, purtroppo non dipende né da me, né da lui, né da Kolo, né da nessuno. Sono i club che devono trovare un accordo. Noi siamo qui per raccontarvi tutto. Resta in piedi il discorso Kolo”. Parole che lasciano intendere come, nonostante la volontà di tutte le parti, la trattativa sia appesa a dettagli economici e contrattuali che non si risolvono in poche ore.

Si lavora per cedere Nico González

Intanto, in casa Juventus non si guarda solo al fronte offensivo.

Damien Comolli, nuovo dirigente bianconero, sta lavorando parallelamente su altri scenari. Uno di questi riguarda Nico González, attaccante esterno argentino già protagonista di una buona stagione con la maglia bianconera. L’ex Fiorentina è finito nel mirino dell’Atletico Madrid, pronto a tentare l’affondo. Il giocatore spinge per trasferirsi in Liga, affascinato dalla possibilità di lavorare con Simeone e misurarsi con un campionato diverso.

La Juventus, però, non ha alcuna intenzione di fare sconti. Il club torinese valuta González almeno 30 milioni di euro e non aprirà alla formula del prestito: per lasciarlo andare servirà un trasferimento a titolo definitivo. Tocca ai Colchoneros decidere se affondare il colpo o virare su altri obiettivi.

In sintesi, le ultime ore di mercato per la Juventus si preannunciano incandescenti. Da un lato c’è il pressing su Kolo Muani, con il giocatore deciso a vestire la maglia bianconera e il PSG che prende tempo. Dall’altro c’è il nodo Gonzalez, con l’Atletico interessato ma chiamato a un investimento importante. La sensazione è che la dirigenza juventina stia preparando una chiusura di mercato col botto, per consegnare a Tudor rinforzi di primo livello e rilanciare le ambizioni stagionali.