Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato riferite su Youtube dal giornalista Nicolò Schira, la Juventus avrebbe messo nel mirino due difensori attualmente militanti nella Ligue 1, vale a dire Melvin Bard del Nizza e Charlie Cresswell del Tolosa.

Juventus, Bard e Cresswell finiscono nel mirino del direttore generale dei bianconeri Damien Comolli

La Juventus, dopo un periodo di stallo, potrebbe imprimere l'accelerata decisiva sul mercato e secondo quanto riferito dal giornalista Nicolò Schira su Youtube, il club bianconero starebbe seguendo un nome nuovo per la fascia: "La società piemontese ha mandato sabato un osservatore a vedere la gara giocata fra Nizza e Tolosa e il calciatore nel mirino era Melvin Bard.

Parliamo di un terzino sinistro che è stato attenzionato per eventualmente sostituire Filip Kostic qualora il serbo dovesse lasciare la Continassa. Se inoltre Kelly dovesse tornare in Inghilterra, dove ci sono un paio di club che potrebbero riaccoglierlo, Comolli avrebbe già individuato una figura per sostituirlo, Charlie Cresswell, stopper britannico che ha fatto bene al Tolosa e che era stato già seguito da squadre italiane come Torino o Como. Adesso i bianconeri lo stanno monitorando per il futuro, che attenzione, non vuol dire che lo compreranno, ma che gli hanno messo gli occhi addosso".

Schira ha proseguito: "Restando al connubio Francia-Juventus, da quello che mi risulta i bianconeri parleranno nelle prossime 48/72 ore con il PSG per Randal Kolo Muani.

Comolli vuole chiudere per l'attaccante con un prestito più obbligo di riscatto attuabile a condizioni facili da raggiungere per un pacchetto complessivo di 50 milioni di euro. Il calciatore dal canto suo vuole la Juventus ormai da settimane e ha detto di no a competitor come Besiktas, Newcastle o Neom. L'operazione quindi sta andando avanti a gonfie vele e si dovrebbe chiudere a prescindere da quello che sarà il futuro di Dusan Vlahovic".

Proprio sul serbo Schira ha concluso: "Tanti hanno dato la pista Vlahovic al Milan per morta ma da quello che so io è vivissima: il serbo infatti si giocherà un posto nel club rossonero con Rasmus Hojlund, centravanti del Manchester United che è stato mandato in tribuna da Amorim ma che ad oggi non ha ancora aperto a un trasferimento nel capoluogo lombardo".

Juventus, anche Veiga attenzionato dal club bianconero

Oltre ai succitati nomi, la Juventus valuterebbe anche altri profili per potenziare la difesa negli ultimi giorni di mercato. Fra questi quello di Renato Veiga, stopper portoghese già passato per la Continassa nella seconda parte della scorsa stagione e che oggi sarebbe ai margini del progetto Chelsea.