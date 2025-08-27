Secondo quanto riportato su X da Tuttosport, attraverso Chiara Papanicolaou, la Juventus starebbe abbandonando la pista Matt O’Riley. Il centrocampista del Brighton è valutato circa 30 milioni di euro. Il club, infatti, vorrebbe ora concentrarsi sull'acquisizione di un esterno destro di tutta fascia.

Juventus, Papanicolaou: 'Per il club bianconero Matt O'Riley non è più una priorità, il danese sta perdendo quota'

"Perde quota l'idea O'Riley, che per la Juventus non è più una priorità", questa è l'indiscrezione di calciomercato rivelata sull'account X di Tuttosport da Chiara Papanicolaou.

La speaker radiofonica è poi scesa nel dettaglio della notizia: "Dall'ultimo summit avuto fra i dirigenti bianconeri, si è capito che la priorità del club bianconero è quella di prendere un esterno di destra. Tudor ha adattato Kalulu sulla corsia destra contro il Parma. La prova ha mostrato chiaramente il punto debole della rosa e ha spinto la società ad accelerare su quel fronte. I nomi, per ora, restano quelli di Martinez del Girona e di Molina dell'Atletico, che potrebbe in cambio prendere Nico Gonzalez".

Papanicolaou ha poi proseguito nella sua analisi, sottolineando come la Juventus potrebbe anche tentare di prendere due piccioni con una fava, chiudendo lo scambio con il Milan che vedrebbe coinvolti Dusan Vlahovic e Alex Saelemaekers.

Vlahovic, apprezzato da Allegri e già in uscita da giugno, potrebbe finire al Milan nello scambio con Saelemaekers. L’operazione consentirebbe alla Juve di non perdere denaro e di ottenere un esterno utile al progetto.

Juve, un cambio di strategia che potrebbe portare i suoi frutti ma che darebbe la sensazione di poca chiarezza

Se le parole di Chiara Papanicolaou venissero confermate dai fatti, allora si potrebbe effettivamente registrare a breve un cambio di strategia che vedrebbe la Juventus potenziare le proprie corsie esterne a discapito di un centrocampo che resterebbe così com'è. Una scelta anche condivisibile, soprattutto se, come sembra, Teun Koopmeiners venisse abbassato sulla linea dei mediani, ma che farebbe percepire una situazione poco chiara alla Continassa.

Rimodulare i piani di mercato al 27 agosto, con una rosa ancora incompleta, appare discutibile. Soprattutto per un club che ha dichiarato di voler puntare ai massimi livelli già in questa stagione. Ma senza rinforzi, tre di livello come richiesti da Tudor ormai mesi fa, la mission della Vecchia Signora potrebbe complicarsi.