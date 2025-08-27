La Juventus lavora intensamente per trovare le ultime soluzioni di mercato, consapevole che per sbloccare le trattative in entrata sarà necessario concretizzare qualche cessione. Il club bianconero si muove con cautela, cercando di bilanciare le esigenze tecniche di Igor Tudor con le possibilità economiche della società. Proprio di questo ha parlato Fabrizio Romano, rivelando dettagli importanti sulla volontà della Juve di arrivare a Edon Zhegrova, esterno offensivo del Lille. Secondo il giornalista di mercato, l’eventuale affare è direttamente legato alla situazione di Nico González, nel mirino dell’Atletico Madrid.

Romano ha spiegato chiaramente il nodo centrale: “Da quello che so, Zhegrova alla Juve si fa se Nico González va all’Atletico Madrid o comunque lascia la Juventus a titolo definitivo”. Dunque, la priorità resta cedere l’argentino per liberare spazio e soprattutto risorse economiche utili per l’acquisto del giocatore kosovaro.

Le parole di Romano

Romano ha poi aggiunto un dettaglio che fa ben sperare i tifosi juventini, confermando che tra la Juventus e Zhegrova esiste già un’intesa di massima: “È pronta, prontissima, ha già l’ok del giocatore e un accordo sul contratto”. In sostanza, l’operazione è stata impostata, i contatti sono avvenuti e la disponibilità del calciatore è totale. Tuttavia, il passo decisivo dipende esclusivamente dal futuro di Nico González e dalla posizione dell’Atletico Madrid.

Proprio su questo punto Romano ha chiarito che i Colchoneros, almeno per ora, non sembrano orientati verso un acquisto definitivo: “Quindi se dovesse decollare il discorso Nico-Atletico a titolo definitivo, quindi incasso per la Juve, pronta a reinvestire su Zhegrova”. La strategia bianconera appare limpida: trasformare la possibile uscita di González in un’entrata di pari valore tecnico, puntando su un profilo giovane e in crescita.

Ma se la cessione dell’argentino non dovesse concretizzarsi, l’intera operazione rischierebbe di fermarsi. Romano ha sottolineato la fase di stallo che si è venuta a creare: “Se Nico González non va via e l’Atletico Madrid al momento - ha sottolineato il giornalista nel suo video - ancora non ha raggiunto un accordo sulla trattativa per Nico, chiaramente in quel caso rischia di rimanere bloccata l’operazione Zhegrova”.

Dunque, almeno nel breve termine, i tifosi dovranno armarsi di pazienza in attesa che la vicenda si sblocchi.

Tudor pensa al Genoa

Parallelamente alle dinamiche di mercato, la Juventus non perde di vista il campo. I bianconeri stanno preparando la prossima sfida di campionato contro il Genoa, un appuntamento da non sottovalutare per restare agganciati alle prime posizioni. Tudor, però, dovrà fare i conti con l’assenza di Andrea Cambiaso, che sarà squalificato e non potrà scendere in campo. Una tegola non da poco, visto che l’ex Genoa si era imposto come una pedina fondamentale nello scacchiere tattico del tecnico croato.

Le opzioni sulla corsia sinistra, di conseguenza, diventano più limitate.

Una delle possibilità porta a Filip Kostić, naturale sostituto nel ruolo, anche se Tudor non sembra intenzionato a fermarsi a questa unica soluzione. L’allenatore sta valutando alternative meno scontate, tra cui quella di adattare Weston McKennie sulla fascia. Una scelta tattica che sorprenderebbe, ma che testimonierebbe la volontà di Tudor di sfruttare al massimo la duttilità degli uomini a disposizione.

Insomma, la Juventus vive giorni intensi sia sul mercato sia sul terreno di gioco. Da un lato la trattativa legata a Nico González e Zhegrova resta in attesa di sviluppi, dall’altro la squadra deve farsi trovare pronta per affrontare un Genoa sempre ostico. La sensazione è che, nei prossimi giorni, si capirà non solo quale sarà il destino del mercato bianconero, ma anche come Tudor deciderà di ridisegnare la sua formazione senza Cambiaso.