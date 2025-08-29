Nelle scorse ore il giornalista Alfredo Pedullà ha commentato le recenti dichiarazioni fatte dal dg della Juventus Damien Comolli, sottolineando come le parole del dirigente francese facciano capire quanto alla Continassa ci sia poca disponibilità economica in questo mercato estivo.

Juventus, Pedullà: 'Dalle parole di Comolli si capisce che alla Continassa non c'é una lira'

Il giornalista Alfredo Pedullà ha commentato su Youtube le parole di Damien Comolli spese dal direttore generale della Juventus ai margini del sorteggio Champions: "Da quanto ha riferito il dg bianconero mi verrebbe da dire che alla Continassa non c'é una lira.

Ma andiamo per step: Comolli ha innanzitutto confermato la notizia su Savona al Nottingham Forest in un'operazioni da circa 16 milioni. Ha detto che al 99% Vlahovic resterà ma dal mio punto di vista l'operato del francese dovrò essere giudicato anche dalla vicenda del serbo. Poi su Kolo Muani ha detto che ci sono i paletti del fairplay finanziario, per carità cose giuste da dirigente esperto, ma nello stesso tempo l'attaccante del PSG è lì che aspetta da due mesi e mezzo e quindi se gli lasci il cerino in mano non è bello. Ovviamente se riuscissero a prendere Kolo avresti un grande attacco con Vlahovic e Jonathan David, però faresti un bagno di sangue a livello economico".

Pedullà ha proseguito: "Non c'é una lira perché Zhegrova resta sul filo in quanto dipende da Nico Gonzalez, ma Comolli ci ha detto che per l'argentino non ci sono delle novità sostanziali perché evidentemente non c'è la formula che vuole la Juventus.

Quindi sotto questo punto di vista dobbiamo aspettare il gong del mercato, nella speranza che possa cambiare per loro qualcosa. Secondo me non prendere Zhegrova sarebbe un rimpianto, visto che va a un anno dalla scadenza. Poi se riescono ad assicurarselo a parametro zero nella prossima stagione questo è un altro paio di maniche, ma non cogliere l'occasione ora potrebbe essere un rammarico. Poi ovviamente la vicenda Kolo Muani e secondo me gli investimenti a centrocampo che non possono fare sono stati spiegati dalle parole di Comolli.

Juventus, i tifosi rispondono a Pedullà: 'Non c'é una lira ma spendono 60 milioni per Kolo Muani? Sarà un altro bagno'

Le parole di Pedullà hanno acceso la discussione sul web: "Non c'è una lira e vai a spendere 60 milioni per Kolo Muani dopo aver speso per David?

Sarà l'ennesimo bagno! I saggi dicevano che il buongiorno si vede dal mattino. Nico Gonzalez avrebbe dovuto essere posto sul mercato da subito, quando le squadre, in particolare quelle arabe, erano in embrione" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "A me sembra che tanta gente parli a vanvera senza aver compreso le condizioni finanziarie della Juve. Vorrei vedere voi al posto di Comolli. Se in giro non vogliono né Vlahovic né Nico Gonzalez neanche regalati cosa dovrebbe fare?".