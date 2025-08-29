Nico Gonzalez può restare alla Juventus. Il club bianconero non è ancora riuscito a piazzare l'argentino che non è una prima scelta per Tudor nel suo 3-4-2-1. Al momento non ci sono offerte concrete dalla Premier e soprattutto dall'Atletico per questo la permanenza del classe 97 non sembrerebbe così scontata.

Nico può restare, possibile doppio ruolo nel 3-4-2-1 di Tudor

Dopo una stagione poco esaltante con 3 reti in 28 partite, il 27enne argentino ha avuto un'estate turbolenta ed è stato inserito nella lista delle cessioni. Una cessione che però ad ora non si è ancora concretizzata viste le offerte di prestito di alcuni club europei che non soddisfano la Juventus.

Infatti, il club bianconero cederebbe l'ex Fiorentina solo a titolo definitivo per una cifra vicina ai 25-28 milioni di euro che verrebbe successivamente reinvestita per completare l'affare Zhegrova con il Lille. Ad ora nessun club è arrivato a tale cifra e per questo Nico potrebbe continuare la sua esperienza con la maglia della Vecchia Signora. Tudor già sta studiando diversi ruoli per l'argentino che potrebbe occupare molteplici posizioni nel suo 3-4-2-1. Può svolgere il ruolo di esterno a tutta fascia ed essere l'alternativa principale a Joao Mario, posizionarsi sulla trequarti e contendersi il posto con Conceicao e magari svolgere il ruolo di prima punta in caso di infortuni.

Oltre Nico, vicino alla permanenza è anche Dusan Vlahovic.

Come per l'argentino, al momento la Juve non ha ricevuto offerte concrete per il bomber serbo che si è messo a disposizione siglando reti importanti come quella contro il Parma. Anche per il classe 2000 una cessione appare difficile ma gli ultimi giorni di mercato potrebbero stravolgere la situazione.

Non solo Savona, possibile cessione anche per Rouhi

La Juve prepara una mini rivoluzioni sulle corsie esterne. Infatti, il club bianconero sta piazzando alcune cessioni per poi provare a completare il pacchetto di esterni a disposizioni di Tudor. Oltre Savona pronto a sbarcare al Nottingham Forrest per una cifra complessiva di 18 milioni, anche Jonas Rouhi potrebbe lasciare Torino nelle prossime ore.

Stando alle ultime notizie di mercato, il classe 2004 sarebbe finito nel mirino del Rio Ave pronto ad un'offerta attorno ai 2-3 milioni per accaparrarsi le sue prestazioni. Offerta che però è ritenuta bassa dal club bianconero che chiede almeno 5 milioni.

Con la cessione del terzino svedese, la Vecchia Signora avrebbe la possibilità di ritornare sul mercato e completare le fasce. Restano in auge le candidature di Arnau Martinez del Girona valutato attorno ai 18 milioni e di Nahuel Molina che l'Atletico cederebbe solo per circa 25 milioni di euro.