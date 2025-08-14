Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato rivelate su Youtube dal giornalista Fabrizio Romano, l'Atletico Madrid si starebbe muovendo in maniera decisa per Nico Gonzalez, esterno offensivo dato in uscita dalla Juventus per circa 30 milioni di euro.

Romano: 'In queste ore si registra un movimento importante dell'Atletico per Nico Gonzalez'

Il noto giornalista sportivo Fabrizio Romano ha parlato su Youtube di un'indiscrezione delle ultime ore che coinvolgerebbe la Juventus: "In queste ore si sta muovendo in maniera forte l'Atletico Madrid su Nico Gonzalez.

I tifosi della vecchia signora, che nelle ultime settimane sono stati in stand-by capiranno quindi che questa potrebbe essere una notizia davvero importante. Sul calciatore argentino negli scorsi giorni c'era stata una chiamata dall'Inghilterra ma in queste ore si registra un inserimento dei "Colchoneros" che stanno lavorando seriamente per l'attaccante. Da quello che ci raccontano sarebbe un'operazione a titolo definitivo, i due club ovviamente hanno appena iniziato a negoziare quindi siamo lontani dal dire che c'è un accordo. Chiaramente si dovesse realizzare il passaggio di Nico in Spagna, per la Juve sarebbe una manna dal cielo, perché seguendo le parole di Comolli alla società piemontese servono cessioni per realizzare acquisti e nel caso specifico, per aggiungere qualcosa in attacco".

Romano restando in tema Juventus e sui possibili innesti in casa bianconera ha detto: "Il club sta lavorando per il prestito di Matt O'Riley ma il mediano del Brighton è legato a un eventuale cessione a centrocampo fatta da Comolli. Douglas Luiz rimane l'indiziato numero 1 in tal senso ma è comunque doveroso sottolineare come la Juve sta comunque portando avanti la pista col danese, tanto è vero che avrebbe già trovato l'accordo di massima con il suo entourage"

Il giornalista ha infine concluso il suo video parlando di un calciatore accostato alla Juve ma anche alla Roma: "Jadon Sancho è stato vicino ad entrambi i club ma i giallorossi nello specifico ora stanno provando a seguire anche un'altra pista, quella di Leon Bailey.

Massara sta parlando con l'Aston Villa per provare a prendere il giamaicano in prestito, tenendo però anche in piedi la figura del succitato Sancho. Il ds della Roma infatti ha parlato con gli agenti dell'inglese e poi con lo United per capire i margini della manovra".

Juve, i tifosi rispondono a Romano: 'Speriamo l'Atletico ci caschi e prenda Nico'

Le parole di Romano su Nico Gonzalez hanno catturato l'attenzione di tantissimi Juventini sul web: "Speriamo ci caschino... Noi 'gobbi' ultimamente siamo più contenti quando i giocatori se ne vanno rispetto a quando arrivano", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "L'Atletico sta facendo un downgrade clamoroso: Ruggeri, Raspadori e Nico Gonzalez".