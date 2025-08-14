Quello di Nico Gonzalez è uno dei nomi che alla Juventus rimane in uscita.

L’attaccante argentino, infatti, non sarebbe più al centro del progetto tecnico di Igor Tudor e il club bianconero starebbe valutando seriamente la sua cessione.

Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, l’Atletico Madrid si è mosso con decisione per provare a portare a Madrid l’ex Fiorentina: “Oggi ragazzi dobbiamo raccontarvi una notizia molto importante in esclusiva che riguarda anche la Juventus perché si sta muovendo in maniera forte in queste ore l’Atletico Madrid su Nico Gonzalez.

Ci sono state delle chiamate anche dall’Inghilterra, ma adesso l’Atletico Madrid ha iniziato a lavorare all’operazione Nico. Da quello che ci raccontano sarebbe un’operazione eventualmente a titolo definitivo”.

Le parole di Romano

L’interesse dei “Colchoneros” sembra concreto e la Juventus sta già dialogando con il club spagnolo. La trattativa non è ancora chiusa, ma i contatti sono costanti. Romano ha confermato la fase ancora aperta delle negoziazioni: “Si sta ancora parlando, si sta ancora negoziando, quindi non siamo ancora agli accordi chiusi, ma l’Atletico Madrid sta lavorando a un’operazione Nico Gonzalez con la Juventus e con gli agenti del giocatore. Chiaramente dovesse realizzarsi, se dovesse trovare un accordo e soprattutto a titolo definitivo per la Juventus sarebbe un qualcosa di molto importante perché anche lo stesso Comolli nelle settimane scorse ha raccontato come le uscite avrebbero aperto le porte ad eventuali entrate".

Stop per Miretti

Se il trasferimento a titolo definitivo si concretizzasse, la Juventus potrebbe disporre di risorse economiche utili per intervenire su altri reparti della rosa e fornire a Tudor alternative di qualità. Per il momento, tuttavia, la situazione resta fluida: si attende un passo decisivo dell’Atletico per arrivare alla fumata bianca.

Parallelamente, in casa bianconera non arrivano buone notizie dall’infermeria. Fabio Miretti, infatti, ha riportato una lesione di basso grado al muscolo semitendinoso. Per il giovane centrocampista saranno necessari ulteriori esami: la Juventus monitorerà le sue condizioni e tra 10-15 giorni il giocatore verrà sottoposto a nuovi controlli per valutare i tempi di recupero.

Il classe 2003 è seguito con attenzione dal Napoli, ma resta da capire se questo infortunio potrà condizionare eventuali sviluppi di mercato a suo riguardo.