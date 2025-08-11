Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Claudio Zuliani, qualora la Juventus riuscisse a piazzare Lloyd Kelly per 20 milioni di euro andrebbe poi su Renato Veiga, difensore già passato per Torino lo scorso anno e che verrebbe considerato un esubero al Chelsea.

Zuliani è certo: 'Se Kelly torna in Premier League Comolli va dritto su Renato Veiga del Chelsea'

Il giornalista Claudio Zuliani ha parlato su Youtube della notizia di calciomercato che vorrebbe la Juventus coinvolta in una doppia operazione per la difesa: "L'ultima indiscrezione di oggi riguarda Kelly e indirettamente Veiga, che in questo momento è fuori dal progetto Chelsea.

Kelly potrebbe quindi partire verso la Premier League per un'offerta che si aggira attorno ai 20 milioni, la cifra necessaria per convincere Comolli a dare il via libera per l'operazione. Nel momento in cui dovesse arrivare questa proposta, che al momento sia chiaro non c'è, la Juventus andrebbe dritta verso Veiga. Questo però alle condizioni stabilite dai bianconeri, quindi con un prestito oneroso anche per l'anno prossimo e poi un diritto di riscatto che si trasforma in obbligo a determinate condizioni".

Zuliani ha poi parlato di un'altra trattativa molto chiacchierata nell'ambiente Juve: "Il club bianconero su Sancho è in una posizione di stallo o meglio, con l'entourage del calciatore ha l'accordo dal punto di vista contrattuale e lo ha trovato già da tempo.

La Juventus con il Manchester United più o meno ha trovato un'intesa, balla la solita buona uscita che il giocatore vorrebbe fosse importante, il Manchester vorrebbe fosse a carico della Juve, e Comolli vorrebbe fosse a carico dello United. Attenzione perché negli ultimi giorni anche la Roma, a causa di un nuovo subbuglio del signor Gasperini che parla di rinforzi e chiede garanzie ai Friedkin, ha avuto questa idea. La Roma potrebbe quindi andare su Sancho che nel frattempo ha respinto un'offerta che gli è arrivata in Turchia dal Besiktas, d'altronde non tutti vogliono andare in Turchia come Osimhen. Quindi la Juve aspetta, il giocatore è ancora a disposizione, la Roma ci prova e dico anche attenzione all'Inter, che se non riuscisse a chiudere per Lookman potrebbe andare sull'inglese".

Juve, Veiga in pochi mesi ha conquistato tutti

Durante i mesi trascorsi in prestito alla Juventus, Veiga era riuscito a conquistare tanto la società quanto i tifosi grazie a prestazioni di alto livello e, soprattutto, a un carattere esplosivo che lo aveva reso immediatamente riconoscibile in campo. Pur avendo vestito la maglia bianconera solo per mezza stagione, il centrocampista ha mostrato un attaccamento sincero ai colori del club, esultando e lottando come un veterano. Un atteggiamento che, unito alla qualità del suo gioco, lo ha reso un profilo apprezzato nell’ambiente juventino, tanto che in molti, oggi, sarebbero pronti a riaccoglierlo a braccia aperte.