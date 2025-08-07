La Juventus prima dell'inizio del campionato vorrebbe portare alla corte di Igor Tudor almeno un centrocampista di qualità e quantità. Il reparto di mediana ha mostrato evidenti carenze nelle ultime stagioni, e la Vecchia Signora non vuole lasciarsi trovare impreparata in vista della nuova stagione. Il direttore generale bianconero Damien Comolli, avrebbe iniziato ad osservare diversi profili, tra questi spicca quello di Ibrahim Sangaré, centrocampista ivoriano classe '97 attualmente in forza al Nottingham Forest.

Il Nottingham Forest continua a monitorare da vicino Douglas Luiz

I contatti tra la Juventus e il Nottingham Forest sono costanti, non solo per la questione Ibrahim Sangaré, ma anche per quanto riguarda Douglas Luiz. Proprio il Nottingham Forest ha mostrato grande interesse per il centrocampista brasiliano, e presto potrebbe avanzare un'offerta al club bianconero. La cessione dell'ex Aston Villa potrebbe inevitabilmente favorire l'arrivo di Sangaré a Torino. Le prossime settimane saranno cruciali per lo sviluppo di queste operazioni, che potrebbero definitivamente entrare nel vivo.

Sangaré andrebbe ad aggiungersi a un centrocampo già composto da Thuram, Locatelli e Koopmeiners.

Le caratteristiche tecniche di Ibrahim Sangaré

Ibrahim Sangaré è un centrocampista dinamico, dotato di grande forza fisica, particolarmente apprezzato per la capacità di recuperare palloni in mezzo al campo. Nonostante il suo profilo sia principalmente difensivo, Sangaré possiede anche una buona tecnica di base, che gli consente di imbastire il gioco dal basso, soprattutto in fase di transizione. È abile nel pressing e ha un ottimo senso della posizione, qualità che lo rendono un equilibratore ideale in una mediana a quattro.

Sangaré sarebbe un profilo molto gradito a Igor Tudor, che potrebbe ritagliargli un ruolo importante nel suo tradizionale 3-4-2-1.

Le ultime amichevoli della Juventus in vista dell'esordio in campionato

Nei prossimi giorni la Juventus scenderà in campo per disputare le ultime due amichevoli pre-campionato. I bianconeri scenderanno in campo il 10 agosto al Signal Iduna Park dove affronteranno in Borussia Dortmund. Il 16 agosto la Vecchia Signora affronterà poi l'Atalanta, nell'ultimo test amichevole. Il debutto in campionato dei bianconeri è invece previsto il prossimo 24 agosto, in tale occasione i ragazzi guidati da Igor Tudor affronteranno all'Allianz Stadium di Torino il Parma alle ore 20:45.