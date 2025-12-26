Il calciomercato invernale, la cui apertura ufficiale è fissata per il 2 gennaio, promette di accendere l'entusiasmo dei tifosi con intrecci inaspettati tra le grandi del nostro campionato. In casa Juventus le novità in uscita potrebbero riguardare Gatti e Joao Mario.

La situazione di Gatti

Il capitolo più intrigante per quanto riguarda la difesa è il possibile asse Torino-Milano. Il Milan, sotto la guida di Massimiliano Allegri, è alla ricerca di solidità nel reparto arretrato e avrebbe individuato in Federico Gatti il rinforzo ideale.

Il tecnico livornese conosce bene il valore del difensore, avendolo già allenato in bianconero, e lo riabbraccerebbe volentieri.

Nonostante la Juventus lo abbia dichiarato incedibile a causa del recente infortunio di Daniele Rugani, che ha ridotto all'osso le rotazioni dei centrali, la trattativa potrebbe però sbloccarsi attraverso uno scambio strategico.

L'idea che sta prendendo quota nelle ultime ore è quella di un clamoroso ritorno alla base per Koni De Winter. Il difensore belga, classe 2002, è un prodotto del vivaio juventino ed è stato acquistato dal Milan in estate per circa 20 milioni di euro.

Dato che finora non ha trovato lo spazio sperato in rossonero, un suo ritorno a Torino rappresenterebbe un'occasione di rilancio. Per la Juventus, De Winter sarebbe un innesto prezioso non solo per le doti tecniche, ma anche per una questione di liste UEFA: essendo cresciuto nel club, occuperebbe uno slot strategico per la Champions League.

Sebbene si sia accennato anche al nome di Ricci come possibile contropartita, lo scambio diretto tra Gatti e De Winter appare al momento la pista più concreta e vantaggiosa per entrambe le società, impegnate a bilanciare esigenze tattiche e vincoli burocratici in vista della seconda parte della stagione.

La posizione relativa a Joao Mario

I dirigenti del club bianconero stanno lavorando intensamente non solo sulle entrate, ma anche su una serie di operazioni in uscita che potrebbero ridefinire l'assetto della rosa a disposizione di dell'allenatore juventino. Oltre alla situazione legata al giovane Adzic, i riflettori sono puntati su Joao Mario, che non è mai riuscito a entrare nelle grazie del tecnico Luciano Spalletti.

Il calciatore gode di un discreto mercato internazionale: secondo le ultime indiscrezioni, il Crystal Palace starebbe valutando seriamente l'acquisto a titolo definitivo per rinforzare il proprio organico in Premier League. Tuttavia, non mancano le alternative, con club spagnoli e portoghesi pronti a proporre le loro offerte con la formula del prestito con diritto di riscatto.