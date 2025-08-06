Secondo quanto riferito su Juventibus dal giornalista Luca Momblano, il PSG avrebbe chiesto alla Juventus di inserire il profilo di Francisco Baridò, giovanissimo trequartista argentino attualmente in forza nell'Under 17 bianconera, nella trattativa per Kolo Muani.

Il francese spera sempre di approdare in bianconero dopo l'ottimo spezzone disputato lo scorso anno e attende sviluppi nei prossimi giorni.

Calciomercato Juventus, Momblano: 'Il PSG ha chiesto di inserire Baridò come contropartita per Kolo Muani'

"La forbice fra i due club è ancora ampia, visto che i francesi chiedono 60 milioni mentre Comolli è disposto a metterne sul banco 35/40 - ha dichiarato Luca Momblano su Juventibus parlando della trattativa tra Juventus e PSG per l'arrivo di Kolo Muani a Torino - Tuttavia reputo il PSG una società gestita negli ultimi anni con particolare acume e non solo dal direttore sportivo Campos ma anche dal tecnico Luis Enrique.

Entrambi sono consci del fatto che la distanza economica fra i due club è incolmabile e sono anche intenzionati a non cedere Kolo Muani in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi. Per questo motivo lo stesso Paris ha proposto alla Juve, magari anche per accelerare l'operazione, di inserire un calciatore che possa abbassare il prezzo dell'attaccante. Quando l'ho saputo ho pensato subito a nomi altisonanti tipo Thuram e che di conseguenza la trattativa sarebbe decaduta però poi mi hanno detto che Campos, sotto suggerimento di Enrique, ha fatto il nome di Francisco Baridó".

Momblano ha proseguito: "Forse non basterà il solo nome di Baridó per colmare il gap economico fra i due club ma l'input viene dalla Francia e pare che la società transalpina abbia puntato gli occhi sul giovane talento argentino.

Va ricordato che parliamo di un classe 2008 e che sarebbe tutta plusvalenza per la società, visto che viene dalle giovanili. A quel punto se la Juve accettasse, il PSG potrebbe anche chiudere un occhio e trattare Kolo Muani per una base di 50 milioni da cui detrarre 7/8 proprio di Baridò".

Juve, chi è Francisco Baridò

Baridò, come già accennato da Momblano, è un calciatore classe 2008, di origini croate ma di nazionalità argentina.

Piede sinistro, Baridò nasce come un trequartista: nello scorso anno, il centrocampista sudamericano ha giocato nel campionato Under 17 collezionando 16 presenze con 7 gol e 9 assist serviti ai compagni.