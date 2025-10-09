Nelle scorse ore il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video nel quale lancia una frecciatina al tecnico della Juventus Igor Tudor, sottolineando come Lois Openda e Jonathan David, attaccanti che stanno faticando nel club bianconero, sotto la guida dell'allenatore della Roma Gian Piero Gasperini avrebbero tutt'altro rendimento.

Pedullà punge Tudor: 'Date Openda e Jonathan David a Gasperini e lui li farebbe volare'

"Openda e David due problemi? Dateli a Gasp, lui li farebbe volare" cosi Alfredo Pedullà ha commentato su Youtube la narrazione secondo la quale le troppe soluzioni offensive di cui disporrebbe Juve starebbero mettendo in difficoltà Igor Tudor.

Il giornalista ha proseguito: "Dico questo perché provo a immaginare quelli che vengono dipinti come dei problemi alla Continassa e che per me non lo sono, in un contesto come quello della Roma, dove Gasperini sta facendo le nozze coi fichi secchi. Parliamo infatti di un esterno offensivo che può giocare anche come prima punta come Openda e un attaccante centrale dalle grandi qualità come Jonathan David. Dal mio punto di vista Gasperini avrebbe già trovato la formula per farli giocare al meglio, senza fare esperimenti ma comunque coinvolgendoli dentro a quello che è un sistema votato sempre all'attuare un calcio di qualità".

Pedullà ha proseguito: "I problemi di cui starebbe soffrendo qualcuno, per altri sarebbero vere e proprie manne dal cielo.

Quindi non si può ogni volta bocciare o bollare dei calciatori quando gli stessi non sono stai mai messi nelle migliori condizioni di poter rendere al massimo. Questi giocatori, diamoli a chi sa costruire da perfetto sarto l'abito su misura per farli esaltare".

Il giornalista ha concluso dicendo: "Il povero Gasperini sta cercando di capire chi è più adeguato fra Dovbik e Ferguson dopo che l'ucraino non era stato ritenuto idoneo e la Roma aveva cercato sul mercato un suo sostituto. Anche guardando l'irlandese, al netto della giovane età e degli infortuni che lo hanno bloccato, non è che abbia inciso più di tanto nelle ultime stagioni. Date quindi a Gasperini in maniera ipotetica Jonathan David e secondo me il club giallorosso avrebbe più ambizioni per puntare allo scudetto rispetto a quante ne abbia già ora".

Juve, i tifosi rispondono a Pedullà: 'David le occasioni per segnare a porta vuota ce le ha avute'

Le parole di Pedullà hanno diviso la sua community: "David Openda e Zhegrova sono fortissimi, è Tudor che è ottuso presuntuoso e incapace. Concordo pienamente" scrive un utente su Youtube.

Un altro invece sottolinea: "Jonathan David in due partite si è mangiato tre goal fatti davanti alla porta…in quel caso mi sembra che era perfettamente messo nelle condizioni di segnare, se sbaglia la colpa è solo sua…".