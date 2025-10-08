Nelle scorse ore il giornalista Marcello Chirico ha parlato su Youtube sottolineando che la Lega calcio di Serie A utilizzerebbe due pesi e due misure quando si tratta di giudicare eventuali illeciti sportivi perpetrati da club come Napoli e Inter rispetto a quelli fatti dalla Juventus.

Marcello Chirico non ci sta: 'Perché la Lega archivia ogni caso su Napoli o Inter e non fa lo stesso con la Juventus?'

"La Lega archivia ogni cosa su Napoli o Inter e non fa lo stesso con la Juve, perché?", questo è il quesito con il quale Marcello Chirico ha introdotto il suo ultimo video pubblicato su Youtube nel quale parla del caso plusvalenze e delle differenze di trattamento fra i club in Italia.

Il giornalista ha proseguito: "Non mi interessa fare lo Juventino che piange e si straccia le vesti perché si sente bistrattato, perché può anche essere che la società bianconera abbia commesso errori e abbia trasgredito le regole. Però non è possibile che se la vecchia signora non segue l'iter viene punita in maniera esemplare mentre tutti gli altri non vengono nemmeno considerati. Ma che giustizia sportiva è questa?".

Chirico ha proseguito: "Questa non è giustizia sportiva, è più una pagliacciata e sono d'accordo con chi al parlamento sosteneva che l'ordinamento in questione non dovrebbe essere utilizzato come una clava per colpire i nemici. Quindi e mi rifaccio alle notizie del giorno, se c'è materiale a sufficienza per riaprire la vicenda Osimhen in casa Napoli, mi auguro si faccia.

Perché se non dovessero andare cosi le cose, allora sia Chinè che Gravina dovrebbero darci delle spiegazioni. Ma spiegazioni che reggano, che abbiano delle basi solide e non le solite fesserie che hanno poca credibilità".

Juventus, i tifosi rispondono a Chirico: 'Non abbiamo mai avuto nessun tipo di parità di trattamento'

Le parole di Chirico in pochi minuti hanno catturato l'attenzione di tantissimi tifosi bianconeri sul web: "Marcello sai come andrà a finire? Che penalizzeranno noi perché Giuntoli andò alla Juve e quindi mmm sotto sotto forse c'è anche lei coinvolta. Scherzi a parte sta vicenda lato Figc non mi stupisce, curve Milan/Inter? Finita a tarallucci e vino, vicenda Napoli? Una sbirciata veloce al faldone ed archiviata.

Funziona così Marcello, non abbiamo mai avuto nessun tipo di parità di trattamento", sostiene un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Qui non si parla di plusvalenze. Qui si parla di vero raggiro. Giocatori che non sono mai andati a giocare nel Lille e valutati 20 milioni .Nemmeno giocano più. Una vera presa in giro insomma, una ladrata. Se ci fosse vera giustizia dovrebbero ritirare lo scudetto e non assegnarlo a nessuno sennò l'Inter vorrebbero anche quello. E 30 punti di penalizzazione da scontare in questo campionato".