Nelle scorse ore il giornalista Paolo Ziliani ha registrato un video sul proprio canale Youtube nel quale sottolinea come la Juventus sia stata punita severamente nel caso plusvalenze poiché l'unico club ad aver elevato quell'illecito a vero e proprio sistema.

Paolo Ziliani: 'La Juve nel caso plusvalenze fu l'unica punita perché aveva elevato l'illecito a sistema'

Il giornalista del Fatto Quotidiano Paolo Ziliani ha scritto un post sul proprio account X nel quale commenta le polemiche che sono esplose dopo quanto scoperto dalla guardia di finanza in relazione al caso plusvalenze legate all'acquisizione del Napoli di Victor Osimhen: "Non ci sarà alcuna sanzione sportiva per il Napoli.

Come scrissero i giudici, solo la Juve fu punita essendo il club ad avere elevato l'illecito a sistema. Nessuno lo ricorda ma nel processo "Plusvalenze bis" il Napoli non venne nemmeno richiamato alla sbarra: avvenne per gli 8 club che avevano fatto inciuci con Madama".

Ziliani ha poi espresso una dura critica nei confronti del sistema mediatico italiano, denunciando l’ennesimo episodio di disinformazione diffusa in seguito alla pubblicazione, da parte di alcuni organi di stampa, delle intercettazioni relative ai dirigenti del Napoli, acquisite dalla Guardia di Finanza nell’ambito dell’indagine sulle presunte plusvalenze legate all’acquisto di Victor Osimhen dal Lille.

Secondo l’analisi di Ziliani, la giornata è stata segnata da un coro di reazioni superficiali e infondate da parte di numerosi operatori dell’informazione, i quali hanno invocato la riapertura del procedimento denominato “Plusvalenze 1”, conclusosi nel 2023 con l’assoluzione di tutti i club coinvolti, Juventus compresa.

Il giornalista ha ricordato che quel processo venne successivamente superato dall’inchiesta “Plusvalenze bis”, riaperta solo a seguito delle nuove prove emerse nell’ambito dell’Inchiesta Prisma della Procura di Torino, che portò a una penalizzazione di dieci punti per la Juventus e a sanzioni disciplinari per i suoi dirigenti Agnelli, Paratici, Arrivabene e Cherubini.

Ziliani ha ribadito come il caso legato all’affare Osimhen rappresenti ormai, a suo giudizio, un esempio lampante di superficialità e disonestà intellettuale nel dibattito sportivo italiano. Egli sottolinea che, sul piano sportivo, il Napoli non corre alcun rischio concreto, poiché la questione è già stata esaminata e archiviata in via definitiva dagli organi di giustizia competenti.

Tale vicenda, precisa, non venne nemmeno presa in considerazione nel secondo procedimento, poiché quest’ultimo riguardava esclusivamente il comportamento sistematicamente illecito attribuito alla Juventus e ad alcune società minori coinvolte come controparti occasionali nelle operazioni di plusvalenza artificiale.

I tifosi rispondono a Ziliani: 'C'é tanta finta ignoranza in giro'

Le parole di Ziliani hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi sul web: "Il Napoli sarebbe da sanzionare duramente ma, dopo che hai dato 10 punti alla Juventus per lo stesso comportamento fatto cento volte, cosa vuoi dare al Napoli. Mezzo punto di penalizzazione?" scrive un utente su X. Un altro poi aggiunge: "Paolo da tifoso del Napoli ti ringrazio per l'articolo che hai scritto, ma onestamente non concepisco la finta ignoranza che gira nei social per destabilizzare il Napoli. La società partenopea ha fatto una sola operazione da 19 milioni, la Juve 42 per 420 milioni".