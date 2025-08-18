La Juventus potrebbe effettuare diverse operazioni negli ultimi giorni di calciomercato. Il centrocampo è il reparto che potrebbe subire le maggiori modifiche con diversi calciatori come Douglas Luiz, Arthur e Miretti che potrebbero lasciare Torino. La dirigenza juventina valuta i possibili sostituti e tra questi ci sarebbe anche Rico Lewis del Manchester City.

Possibile interesse per Rico Lewis

Nella passata stagione, il classe 2004 non ha avuto molto spazio nelle rotazioni di Pep Guardiola e per questo il suo futuro resta incerto. Il centrocampista inglese vorrebbe giocare con maggiore continuità ed essere protagonista nel prossimo campionato, così da giocarsi le chance per disputare il Mondiale con la Nazionale inglese.

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe sondando il terreno per il 20enne inglese, la cui valutazione si aggira attorno ai 35-40 milioni di euro. Cifra che la Vecchia Signora ricaverebbe dalle cessioni di alcuni esuberi. Al momento si parla di un interesse, di un gradimento e non di una vera trattativa ma nelle prossime settimane il club bianconero potrebbe decidere di trattare concretamente con i Citizens per il classe 2004.

Rico Lewis rappresenterebbe un grande colpo per la Juventus che si assicurerebbe uno dei migliori talenti del panorama internazionale. Nel sistema di gioco di Tudor, il centrocampista inglese può ricoprire diverse posizioni. Può occupare la posizione di mediano davanti alla difesa, svolgere il ruolo di esterno a tutta fascia come fatto già in carriera ed all'occorrenza interpretare il ruolo di trequartista così da dare copertura ed inserimento al 3-4-2-1 juventino.

Interesse del Genoa per Facundo Gonzalez

La Juventus lavora anche sul fronte cessioni con l'obiettivo di sfoltire la rosa e cedere i giocatori in esubero. Tra questi c'è anche Facundo Gonzalez che ha tanti estimatori in giro per l'Italia. Oltre al Parma, che è alla ricerca del sostituto di Leoni, ci sarebbe un forte interesse da parte del Genoa, che avrebbe opzionato il classe 2003 come erede di De Winter. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, il Grifone vorrebbe impostare la trattativa sulla base di un prestito con eventuale diritto di riscatto, formula che la Juventus non ha preso in considerazione vista la volontà di cedere il centrale uruguaiano a titolo definitivo per una cifra vicina ai 4-5 milioni di euro.

Oltre al 21enne uruguaiano, la Vecchia Signora potrebbe valutare delle offerte anche per Nicolò Savona che piace a diversi club della Premier. Il jolly bianconero ha una valutazione vicina ai 20-25 milioni di euro.