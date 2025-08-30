Prosegue serrata la trattativa tra la Juventus e il PSG per il trasferimento di Randal Kolo Muani a Torino. Il tempo tuttavia stringe e entrambi i club sembrano appesi a doppio filo in un'affare che conviene ad entrambi finalizzare per motivi diversi.

Juventus e PSG sono d'accordo per 60 milioni di euro ma si discute della formula

Da una parte la Juventus deve mantenersi entro i paletti del Fair Play Finanziario e ha bisogno di un nuovo centravanti, dall'altra il PSG non può assolutamente permettersi di tenere un calciatore fuori rosa che guadagna qualcosa come 8 milioni di euro l'anno.

Per questo le due società si sono accordate sulla cifra totale, 60 milioni di euro (che pensando al prestito di 5 mesi dello scorso anno a 10 milioni farebbe in tutto 70): a ballare adesso sono le condizioni dell'affare.

Nelle ultime ore, i bianconeri sembrano allora aver cambiato strategia: non più prestito con obbligo di riscatto ma prestito oneroso più alto, da 10-15 milioni di euro, con l'inserimento di un diritto di riscatto 'semplice'. Nel caso invece si tornasse a considerare l'obbligo, bisognerebbe 'studiare' le condizioni a cui farlo scattare.

Quel che è certo è che il tempo stringe e che urge trovare una soluzione.

Dove giocherebbe Kolo Muani nella Juventus di Tudor

Quella di riportare Kolo Muani a Torino è un'esplicita richiesta di Igor Tudor, che vede nel francese il profilo perfetto per completare il reparto avanzato.

L'attuale centravanti del PSG è infatti in grado di giocare da prima punta ma anche da rifinitore, ecco che all'occorrenza potrebbe anche diventare il sostituto di Kenan Yildiz.

Da prima punta invece ha dimostrato già l'anno scorso il proprio valore: Kolo Muani ha segnato in ogni modo, di destro, di testa, in mischia, su rigore, con azioni personali, mostrando un parco doti che non tanti centravanti in Europa possiedono.

Per questo il croato lo rivuole tra i propri ranghi, certo che riuscirebbe a far coesistere sia lui che David, con Vlahovic al momento più defilato nelle gerarchie ma comunque pronto all'occorrenza a subentrare.

Con il rientro di Kolo Muani la Juventus potrebbe anche pensare di schierarsi con due punte centrali, dando maggiore peso ad un attacco che negli ultimi campionati di Serie A (quelli successivi all'addio di Cristiano Ronaldo) non ha mai toccato quota 60 gol realizzati. Decisamente pochi per un club che ambisce a lottare per il titolo.