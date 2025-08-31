Nelle scorse ore il giornalista Graziano Campi ha scritto su X un post dedicato all'operazione di mercato che sembrerebbe essere vicina alla chiusura e che vorrebbe la Juventus pronta ad accogliere Edon Zhegrova dal Lille. Campi ha poi commentato la cessione di Douglas Luiz, quella possibile di Nico Gonzalez e le perdite economiche a cui il club bianconero andrebbe incontro nel caso in cui Nottingham e Atletico Madrid non li riscattassero.

Campi pone il dubbio: 'Zhegrova bella operazione ma non ce lo vedo a fare il quarto dietro a Conceicao'

Il giornalista Graziano Campi ha scritto un messaggio sul proprio account X commentando l'operazione di mercato che starebbe andando in porto in queste ore e che vorrebbe Edon Zhegrova passare dal Lille alla Juventus: "L'esterno sarà un'operazione interessante perché se Nico va in prestito, non è certo lui a sbloccare la trattativa a livello economico.

Non ce lo vedo a fare il quarto a centrocampo dietro a Conceicao, ma magari sbaglio io".

Restando sul tema del mercato e sulle cessioni fatte dalla Juve, Campi ha poi aggiunto: "Con le operazioni Douglas Luiz/Nico Gonzalez la Juventus ha bruciato 35 milioni in un anno. Da 50 a 30 per il brasiliano, da 38 a 25 l'argentino. Non è colpa di oggi, ma di chi li scelse e li iper valutò. La speranza è che i due prestiti siano a riscatto blindato".

Ancora sul mercato, il giornalista ha evidenziato: "Un anno fa scrivevo che la 'riduzione dei costi' operata da Giuntoli era solo frutto della fantasia dei giornali. Insulti a manetta. Guardate oggi il mercato della Juventus e ditemi chi aveva ragione".

Infine Campi, uscendo dal tema mercato ma restando sull'argomento Juventus, ha voluto sottolineare quanto dislivello ci sia nella rosa bianconera fra Kenan Yildiz e il resto della squadra: "Ribadisco quanto ho detto qualche giorno fa, c'è Yildiz, a un livello, e poi tutti gli altri della Juve più sotto.

Ognuno la vede a modo suo, per carità, ma per me Yildiz è più simile a Platini che a Del Piero. Con le dovute proporzioni, ovviamente".

Juve, i tifosi rispondono a Campi: 'Se Luiz e Nico tornano temo un finale analogo a quello di Arthur'

Le parole di Campi hanno acceso la discussione fra i suoi followers: "Se il riscatto non è blindato e per disgrazia ci tornano indietro entrambi sarebbero già candidati per fare la stessa fine di Arthur. E vedo il rischio concreto di una situazione analoga pure per Koopmeiners", scrive un utente su X.

Un altro poi aggiunge: "Che fossero iper valutati si sapeva già dallo scorso anno. Ma poteva notarlo solamente chi non aveva le bende agli occhi nei confronti di Giuntoli, l'uomo che ha fatto fuori Allegri ma che nel mentre stava buttando un patrimonio economico ma soprattutto tecnico alla Juve".