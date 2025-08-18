Cercasi esterno in casa Juventus. La società bianconera è alla ricerca di nuovi terzini che possano completare il pacchetto a disposizione di mister Tudor. Oltre Nahuel Molina che resta l'obiettivo principale, la Vecchia Signora starebbe monitorando anche altre alterantive come Charlie Cresswell, talentuoso esterno in forza al Tolosa.

Interesse per Cresswell, il Tolosa lo valuta 10-15 milioni

Stagione non facile per il classe 2002 che in campionato ha avuto poco spazio, mentre in Nazionale under 21 è una vera e propria colonna. Forte fisicamente, bravo tecnicamente e soprattutto molto duttile vista la sua capacità di giocare su ambedue le corsie ed all'occorrenza anche da bracetto in una retroguardia a tre.

La Juventus sta monitorando questo profilo per accontentare mister Tudor, ma al momento non si può parlare di una vera e propria trattativa. Infatti, ci sarebbe stati dei contatti esplorati con il Tolosa che valuta il 23enne inglese non meno di 10-15 milioni di euro. Una cifra che la Juventus non ha intenzione di investire al momento vista la difficoltà di piazzare alcuni esuberi come Nicolò Savona che piace a diversi club di Premier League.

Cresswell non è il solo profilo monitorato dalla Vecchia Signora che continua a tenere sotto osservazione anche Arnau Martinez, esterno spagnolo in forza al Girona. La società spagnola chiede una cifra attorno ai 12 milioni di euro per cedere il classe 2003.

Infine, vive anche le candidature di Widmer e Clauss.

Retroscena Locatelli, rifutata un'offerta dall'Al-Ahli

Manuel Locatelli è uno dei calciatori più importanti della Juventus. Il centrocampista italiano è stata una delle poche certezze sia con Thiago Motta che con mister Tudor ed avrà un ruolo fondamentale nel nuovo progetto. Ruolo che è stato confermato anche dal rifiuto di diverse offerte di mercato arrivato per l'ex Sassuolo. Stando alle ultime notizie di mercato, la Vecchia Signora avrebbe rifiutato un'offerta scritta di 25 milioni di euro da parte dell'Al-Ahli. Una mossa che rimarca la centralità di Locatelli, perno della mediana ma anche uomo spogliatoio per l'intera squadra.

Nonostante la presenza di calciatori di spessore, l'obiettivo della Juventus è quello di completare l'organico ed in particolare la mediana.

La sempre più probabile cessione di Douglas Luiz al Nottingham Forrest riaccende il mercato in entrata coi bianconeri che possono reinvestire il denaro. Diverse le piste monitorate, da Rico Lewis del Manchester City la cui valutazione si aggira attorno ai 35-40 milioni, passando per O'Riley del Brighton fino ad arrivare a Bissouma del Tottenham ed Haidara del Lipsia.