La Juventus continua a muoversi in modo concreto per Edon Zhegrova, esterno offensivo del Lille. I bianconeri hanno già avviato i primi contatti e intendono presentare un’offerta da circa 18 milioni più bonus, con l’obiettivo di avvicinarsi alla richiesta dei francesi senza comunque toccare pienamente la cifra richiesta, che si aggira sui 20 milioni.

A pochi giorni dalla fine del mercato, la trattativa è entrata in una fase calda, col dg Comolli a dover gioco forza calcare la mano per arrivare a dama. Il fatto che l'esterno destro sia appena diventato comunitario agevola di fatto la possibilità che l'affare vada in porto.

Il passaporto che agevola l’affare

Sì, perchè Zhegrova ha appena ottenuto il passaporto albanese, particolare non da poco in questo frangente del mercato. Per via delle regole FIGC, i calciatori con cittadinanza albanese sono infatti equiparati quasi del tutto ai comunitari, ecco che in caso di tesseramento la Juventus non dovrebbe neanche occupare lo slot destinato ai calciatori extracomunitari.

Le caratteristiche di Zhegrova e il prezzo fissato dal Lille

Esterno offensivo di piede sinistro, mancino educato e grande velocità sullo scatto, Zhegrova ha 26 anni e ama partire largo sulla destra per scappare all'avversario e poi mettere al centro o tentare la soluzione personale. La rapidità e la capacità di saltare l'uomo sono le armi più 'taglienti' a disposizione di un calciatore che in 107 gare totali col Lille ha realizzato 26 reti e fornito 18 assist.

Nella Juventus c'è già un calciatore con caratteristiche simili, Francisco Conceicao, in caso di approdo a Torino Tudor potrebbe dunque schierare l'attuale calciatore del Lille sull'out di destra, dove tra l'altro oggi è a disposizione il solo Joao Mario.

Il Lille chiede una cifra attorno ai 20 milioni di euro ma dato che il contratto di Zhegrova scadrà nel 2026 potrebbe alla fine accontentarsi di qualcosa meno.

I bianconeri dovranno ad ogni modo guardarsi dalla concorrenza dell'Olimpique Marsiglia, che avrebbe identificato nel kosovaro il sostituto di Rowe.

Le altre trattative: Savona in partenza, stretta su Kolo Muani

Il mantra di Comolli, fin dall'inizio del mercato, è stato quello di cedere per poi acquistare.

Ecco che la cessione ormai imminente di Nicolò Savona al Nottingham Forest per circa 15 milioni totali potrebbe sbloccare a ruota non solo l'affare Zhegrova, ma anche quello che dovrebbe (ri)condurre Kolo Muani a Torino.

Nelle ultime ore la Juventus avrebbe infatti rilanciato proponendo al PSG un pacchetto complessivo da 60 milioni di euro.