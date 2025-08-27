La Juventus starebbe valutando con sempre maggiore interesse la possibilità di mettere le mani su Kobbie Mainoo, giovane centrocampista del Manchester United che in passato era stato accostato con forza all’Inter. Il suo nome non è nuovo agli osservatori italiani: considerato uno dei prospetti più interessanti usciti dall’academy dei Red Devils, Mainoo potrebbe rappresentare un rinforzo ideale per i bianconeri, soprattutto in una fase in cui la società di Torino è alla ricerca di nuove soluzioni per il centrocampo. L’idea di un blitz improvviso avrebbe già preso corpo nelle ultime ore, con la Juve pronta a inserirsi in una trattativa che, fino a poco tempo fa, sembrava destinata a prendere tutt’altra strada.

Un talento frenato dagli infortuni

Mainoo è un giocatore di qualità, capace di unire tecnica e dinamismo, ma il suo percorso recente è stato segnato da difficoltà fisiche. Nella scorsa stagione ha infatti saltato ben 17 partite ufficiali a causa di problemi muscolari, un aspetto che inevitabilmente fa riflettere chiunque pensi di investire su di lui. Nonostante ciò, diversi club – e tra questi la Juventus – sembrerebbero intenzionati a non lasciarsi condizionare troppo dal passato, confidando che il giocatore possa ritrovare continuità e affidabilità una volta stabilmente recuperato.

Concorrenza e scenari internazionali

Sul talento dei Red Devils non ci sarebbe solo la Juventus. L’Inter avrebbe già manifestato un interesse concreto nei mesi scorsi, mentre anche Bayern Monaco e alcuni club della Premier League continuerebbero a monitorare la situazione.

Proprio per questo motivo, i bianconeri starebbero ragionando sulla possibilità di un affondo immediato: anticipare gli altri pretendenti potrebbe essere la chiave per convincere il giocatore e avviare un negoziato con lo United.

Un colpo per il presente e per il futuro

Se l’operazione dovesse concretizzarsi, Mainoo offrirebbe ad Allegri (o meglio, a Tudor nel suo nuovo progetto tattico) una pedina duttile e giovane. Centrocampista capace di agire davanti alla difesa ma anche di accompagnare l’azione in fase offensiva, il classe 2000 potrebbe inserirsi gradualmente in una rosa che cerca nuovi equilibri. La Juventus, dal canto suo, avrebbe la possibilità di lavorare su un profilo in grado di garantire prospettiva a medio-lungo termine.

Il contesto del mercato Juve

Il possibile inserimento su Mainoo non andrebbe letto come un’operazione isolata. La Juventus, infatti, continua a muoversi anche su altri fronti: in particolare resta caldo il nome di Edon Zhegrova, reso più raggiungibile dal passaporto albanese che lo rende “quasi comunitario” per la Serie A, mentre in attacco non si spegne la pista che porta a Kolo Muani del PSG. In questo quadro, l’ipotesi Mainoo si inserirebbe come un’ulteriore scommessa, capace di regalare al club bianconero un colpo a sorpresa che, se confermato, avrebbe anche il sapore della beffa nei confronti dell’Inter.