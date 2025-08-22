Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Fabio Caressa, la sessione di calciomercato attuata dalla Juventus finora non avrebbe alzato in modo rilevante il livello della formazione bianconera rispetto alla scorsa annata. Il Napoli, stando alle parole di Caressa, avrebbe assunto un aspetto più europeo mentre il Milan sarà chiamato alla stagione della redenzione.

Caressa: 'Ho dubbi che la formazione bianconera si sia rinforzata'

Il giornalista Fabio Caressa ha parlato sul proprio canale Youtube della sessione di mercato fatto finora dalle principali competitor del campionato italiano.

Partendo dalla Juventus ha detto: "In generale penso che le squadre italiane non si siano rinforzate granché. Sicuramente la vecchia signora ha ritrovato il suo spirito e questo lo si è potuto vedere già dalle ultime giornate dello scorso campionato. Che la squadra sia più forte ho qualche dubbio, almeno per il momento visto che il mercato non è ancora concluso. La questione Vlahovic potrebbe essere pesante da gestire ma il ritorno di Bremer sicuramente darà nuova solidità alla difesa, che è una cosa che è mancata molto l'anno scorso. Quindi pensando alla Juventus ho poche certezze, al contrario di molti, ma tanta curiosità".

Riferendosi al Napoli, Caressa ha poi aggiunto: "La formazione partenopea credo si sia rinforzata più a livello internazionale e credo che questo sia il vero obiettivo della società, dell'allenatore e dei giocatori nella prossima stagione.

Fare meglio in Europa con continuità è quello che è realmente mancato alla compagine azzurra nelle ultime annate, una cosa che accumuna la squadra a Conte. Quindi entrambe le parti vogliono fare questo salto di qualità, perché comunque il brand a livello nazionale ha già un suo peso e lo step successivo è farlo conoscere in tutto il mondo".

Caressa ha proseguito: "Conte dice che la squadra è migliorata numericamente ma che non è più forte dell'anno scorso. Sono abbastanza d'accordo con le sue parole, soprattutto se si considera l'infortunio che ha colpito Lukaku. Quindi sono molto curioso di vedere come performerà Lucca col Napoli, cosi come di vedere come Allegri sistemerà il MIlan. La formazione rossonera nella scorsa stagione ha dato sicuramente meno di quello che poteva e quest'anno senza le coppe probabilmente potrà fare meglio.

Uso questo termine perché lo stesso Allegri ha sempre sostenuto come i turni infrasettimanali aiutassero le sue squadre a crescere".

I tifosi rispondono a Caressa: 'Il mercato è rotto da procuratori che prendono troppi soldi e calciatori anarchici'

Le parole di Caressa hanno catturato l'attenzione di tantissimi tifosi sul web: "Il mercato è palesemente rotto, in generale. I procuratori prendono troppi soldi e li pretendono dai club. I calciatori fanno come gli pare, pretendono di andare via quando e come dicono loro e soprattutto, un lavoro che, palesemente, non è come gli altri lavori (mai visto le aziende che si vengono i dipendenti) viene trattato come un lavoro normale", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Lorenzo Lucca potrebbe avere la possibilità di diventare ancora più forte"