Il tecnico del Milan Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa e riferendosi alle voci che vorrebbero Samuele Ricci coinvolto in possibili trattative di mercato con la Juventus, ha voluto chiudere ogni tipo di discorso, evidenziando con forza come il centrocampista ex Toro rimarrà nel capoluogo lombardo.

Allegri dice no: 'Ricci via da Milano? Non si muove da qui'

Alla vigilia della sfida di campionato tra Milan e Hellas Verona, Massimiliano Allegri ha preso la parola nella consueta conferenza stampa pre-partita, toccando diversi temi di attualità legati al momento dei rossoneri.

Tra questioni tattiche, condizioni della squadra e obiettivi stagionali, non è mancato un passaggio sul calciomercato, inevitabile in una fase in cui indiscrezioni e voci si rincorrono con insistenza.

Il tecnico del Milan è stato chiaro e diretto quando gli è stato chiesto del futuro di Samuele Ricci, centrocampista di impostazione finito nelle ultime settimane nel mirino della Juventus, che avrebbe ipotizzato uno scambio con il difensore Federico Gatti. Allegri ha spento subito ogni possibile speculazione: «Ricci assolutamente non si muove: giocatore affidabile, ragazzo intelligente e soprattutto gli preme molto stare al Milan. Sono molto contento, quando ha giocato ha sempre fatto bene. Non vedo la possibilità che possa lasciare il Milan».

Parole che suonano come una risposta netta e definitiva, con la proposta bianconera rispedita al mittente senza esitazioni. Ricci, arrivato con grandi aspettative dopo l’esperienza al Torino, resta dunque parte del progetto rossonero, almeno nelle intenzioni dell’allenatore.

Ricci, una stagione passata tra le seconde linee del Milan

I numeri, tuttavia, raccontano anche un’altra realtà. Dati alla mano, il classe 2001 è stato fin qui utilizzato più come comprimario che come titolare fisso. In mezzo al campo, infatti, il trio formato da Modric, Fofana e Rabiot ha spesso monopolizzato le scelte di Allegri, lasciando a Ricci spazi ridotti ma comunque significativi. Il centrocampista ha collezionato 12 presenze in Serie A, per un totale di 587 minuti di gioco ufficiali, mostrando affidabilità e ordine quando chiamato in causa, ma senza riuscire ancora a imporsi come perno imprescindibile della mediana.

Nonostante ciò, la fiducia dell’allenatore non sembra in discussione. Allegri vedrebbe in Ricci un profilo utile, intelligente tatticamente e pienamente integrato nell’ambiente Milan, qualità che spiegano la chiusura totale a qualsiasi ipotesi di cessione. In attesa di capire se il suo ruolo potrà crescere nella seconda parte di stagione, una cosa appare certa: il futuro immediato di Samuele Ricci è ancora a tinte rossonere.