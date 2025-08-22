Secondo quanto riferito dall'ex calciatore Massimo Mauro alla Gazzetta dello Sport, la Juventus per rinforzarsi avrebbe bisogno di un calciatore come Pio Esposito, giovane centravanti italiano che l'Inter ha voluto trattenere a Milano nonostante le tantissime offerte arrivate per lui.

Mauro è certo: 'Ai bianconeri serve uno come Pio Esposito'

L'ex calciatore Massimo Mauro ha parlato nelle scorse ore ai microfoni del quotidiano La Gazzetta dello Sport e parlando delle lacune della Juventus nell'organico ha detto: "Ero a vedere Catanzaro-Spezia e Pio Esposito aveva segnato un gol che per poco non buttava giù la porta.

Una volta anche le grandi squadre rischiavano su un giovane: so che è difficile, ma un rischio ogni tanto va preso viste le difficoltà sul mercato. Ecco, alla Juventus manca proprio uno come lui".

Mauro ha poi espresso un’analisi approfondita sulla rosa della Juventus, definendola complessivamente di ottimo livello, pur evidenziando l’assenza di un fuoriclasse sia in attacco che a centrocampo. Per quanto riguarda la retroguardia, Mauro ha manifestato fiducia in Bremer e Gatti, ritenendo che possano garantire solidità al reparto difensivo.

Un’attenzione particolare è stata rivolta ai giovani talenti bianconeri: L'ex calciatore si è auspicato che Yildiz e Thuram riescano ad affermarsi come punti di riferimento della squadra, poiché ne possiedono le qualità.

Sul turco ha sottolineato la necessità di diventare più riflessivo, di giocare con maggiore eleganza e di assumere un ruolo centrale nel gioco della Juventus, non solo negli ultimi sedici metri. Thuram, invece, è stato descritto come un centrocampista dalla statura tecnica e fisica di assoluto rilievo, con il compito di trasformarsi in un leader per la squadra.

Secondo Mauro, l’allenatore Igor Tudor dovrebbe trovare le giuste leve, anche psicologiche, per favorire la crescita di questi giovani, creando un rapporto diretto e motivante, anche attraverso momenti di confronto personale alla vigilia delle partite.

Sulla gestione di Dusan Vlahovic, Mauro ha ribadito che la linea seguita finora da Tudor è quella corretta: fino a quando l’attaccante serbo sarà parte della rosa, dovrà essere considerato il migliore, meritandosi il posto da titolare.

A suo avviso, indipendentemente dalla durata del contratto o dalle incertezze sul futuro, ogni calciatore scende in campo per dare il massimo, e nel caso di Vlahovic il futuro sarà inevitabilmente determinato dai gol che saprà realizzare. Se dovesse rendersi necessario un centravanti negli ultimi venti minuti, Tudor non esiterebbe a schierarlo, anche in caso di contratto in scadenza.

Inter, Chivu non cede Esposito ma anzi ci punta per tutta la stagione

Seguendo le parole di Mauro, la Juventus avrebbe bisogno di prendere un elemento come Pio Esposito per potenziare la rosa.

Il giovane attaccante dell'Inter, in questa sessione di calciomercato estiva è stato accostato a tantissimi club, ma l'Inter ha voluto trattenerlo a tutti i costi alla Pinetina. Il tecnico Chivu infatti è sembrato intenzionato a volergli dare spazio sin dal mondiale per club, kermesse dove il giovane attaccante non ha sfigurato.