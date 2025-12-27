Il dossier Maignan torna prepotentemente al centro delle attenzioni in casa Milan. Una vicenda che sembrava essersi raffreddata nei mesi scorsi mentre ora è di nuovo sul tavolo, complice un intramezzo di stagione che ha rimesso il portiere francese al centro del progetto tecnico rossonero. La trattativa per il prolungamento del contratto, in scadenza a giugno, aveva subito una brusca frenata a febbraio, quando alcune prestazioni opache del capitano avevano indotto il club a rallentare e riconsiderare i termini dell’intesa, che a livello verbale appariva già definita.

Ora però, tutto sarebbe cambiato.

Milan, Maignan ora può restare: i rossoneri preparato il rinnovo per convincere il francese a firmare fino al 2029

In estate lo scenario si era ulteriormente complicato: Maignan era finito nel mirino del Chelsea, ma tra valutazioni economiche giudicate troppo elevate dal Milan e la ferma volontà di Massimiliano Allegri di trattenerlo, l’operazione non si era concretizzata. Le parti, però, si erano lasciate con un patto non scritto: rimandare ogni discorso più avanti, a condizioni più favorevoli per tutti.

Ora, forte di una ritrovata solidità e di interventi decisivi che hanno accompagnato il Milan di nuovo in zona alta della classifica, Maignan avrebbe ricevuto una nuova proposta di rinnovo.

Sul tavolo ci sarebbe un contratto fino al 2029, con opzione per un’ulteriore stagione, da 5,5 milioni di euro netti più bonus facilmente raggiungibili, per arrivare a circa 7 milioni complessivi. Una cifra inferiore rispetto alla richiesta iniziale del portiere, che puntava a 7,5 milioni netti più incentivi, ma comunque significativa.

Maigna, Juventus e Inter restano sulla scia di Maigna: entrambe le formazioni potrebbero provarci a giugno

Il rischio di perdere Maignan a parametro zero in estate resta comunque nelle opzioni papabili per il Milan e per questo, diversi diversi top club fra Premier League e Serie A continuerebbero a seguire il francese. Nello specifico, Inter e Juventus avrebbero messo il portierone transalpino nel mirino: i nerazzurri in estate quasi certamente andranno alla ricerca dell'erede di Sommer, calciatore svizzero che al termine della stagione in corso potrebbe lasciare la Beneamata.

Per quanto concerne la Juventus invece, i bianconeri avrebbero intenzione di rivoluzionare il proprio comparto portieri: a parte Perin, che a gennaio dovrebbe salutare tutti per tornare a Genoa, anche Di Gregorio potrebbe lasciare il passo a un estremo difensore di qualità superiore, uno come Mike Maignan.

Milan, Souza il nome bloccato in caso di emergenza

A Milanello in tutto questo, filtra un cauto ottimismo. Maignan non avrebbe dimenticato la delusione per lo stop improvviso di dieci mesi fa delle contrattazioni, ma allo stesso tempo si senterebbe valorizzato dalla fiducia di Allegri e dal rilancio delle ambizioni rossonere. La firma, però, non è scontata. Non a caso la dirigenza rossonera si starebbe muovendo sul mercato: Hugo Souza è un nome già potenzialmente bloccato come possibile alternativa, anche se il Corinthians avrebbe respinto la prima offerta.