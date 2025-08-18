La Juventus continua a essere al centro delle trattative in queste ultime e frenetiche settimane di mercato. Tra possibili uscite e nuovi rinforzi in entrata, i bianconeri hanno preso una decisione sul futuro di Manuel Locatelli, uno dei perni del centrocampo. A rivelarlo è stato il giornalista Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, spiegando come dalla società sia arrivata una risposta chiara e inequivocabile a una proposta proveniente dall’Arabia Saudita. “Perché l’Al Ahli in Arabia sta cercando un centrocampista centrale e negli ultimi due giorni è arrivata un’offerta alla Juventus dalla l’Al Ahli, un’offerta scritta da 25 milioni di euro per Manuel Locatelli.

Offerta dell’Al Ahli che è stata rifiutata dalla Juventus che punta su Manuel Locatelli per questo progetto anche con Igor Tudor ovviamente”.

Locatelli incedibile

La posizione della dirigenza è dunque ferma: Locatelli non è sul mercato. Il centrocampista ex Sassuolo, arrivato a Torino nel 2021, viene considerato un tassello fondamentale nello scacchiere di Igor Tudor. Proprio per questo, la proposta da 25 milioni di euro non è stata nemmeno presa in considerazione. Fabrizio Romano ha ulteriormente sottolineato la scelta bianconera: “Quindi no secco della Juventus a questa possibilità Arabia per Manuel Locatelli. L’Al Ahli che sta cercando un centrocampista, sta provando anche per Zakaria del Monaco, ma la Juventus dice no per Manuel Locatelli”.

Si lavora per Kolo Muani

Mentre il capitolo cessioni sembra chiudersi con questo rifiuto, la Juventus continua invece a muoversi con decisione sul fronte delle entrate. L’obiettivo principale resta Randal Kolo Muani, attaccante francese di proprietà del Paris Saint-Germain, già in prestito in bianconero nella scorsa stagione. La dirigenza juventina sta lavorando con insistenza per riportarlo a Torino a titolo definitivo o con una formula vantaggiosa che possa soddisfare entrambe le parti.

La strategia del club è chiara: puntare su Kolo Muani senza dover cedere per forza Dusan Vlahovic. Il serbo resta sul mercato, ma l’eventuale arrivo del francese non è subordinato alla sua cessione. Una mossa che conferma la volontà di Tudor e della società di rafforzare il reparto offensivo con un giocatore rapido, duttile e capace di dare profondità alla manovra.

La Juventus confida di arrivare a un accordo con il Paris Saint-Germain entro breve tempo. La speranza, non troppo velata, è di poter avere Kolo Muani già a disposizione per la prima giornata di campionato, che vedrà i bianconeri affrontare il Parma.