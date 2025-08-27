La Juventus continua a lavorare sul fronte offensivo e il nome di Randal Kolo Muani resta al centro delle trattative. Dopo i sei mesi in prestito trascorsi a Torino, l’attaccante francese è tornato al Paris Saint-Germain, ma la dirigenza bianconera ha avviato nuovi colloqui con il club parigino per riportarlo in Serie A.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano tramite X, la trattativa tra le due società è in fase avanzata, anche se non ancora chiusa. La Juventus e il PSG hanno però trovato un’intesa sulla valutazione complessiva del giocatore, fissata a 60 milioni di euro: 5 milioni subito e 55 milioni, bonus inclusi, attraverso la formula del prestito con obbligo di riscatto.

L’aspetto ancora da definire riguarda la struttura dei bonus e le condizioni che attiverebbero l’obbligo, su cui i due club stanno ancora discutendo.

Tudor aspetta Kolo Muani

La prima esperienza di Kolo Muani in bianconero ha lasciato ottime impressioni, grazie alla sua capacità di adattarsi in più ruoli del reparto offensivo e alla fisicità che lo rende un profilo unico all’interno della rosa. Proprio per questo la Juventus, sotto la guida di Igor Tudor, considera l’attaccante francese una pedina ideale per alzare il livello qualitativo dell’attacco e dare maggiore profondità alle soluzioni offensive.

Tudor, che ha già potuto valutarlo nei mesi passati, spinge per il suo ritorno e vede in lui un giocatore capace di incidere sia da centravanti che come esterno offensivo.

La società bianconera, dal canto suo, vuole chiudere l’operazione senza compromettere l’equilibrio economico, mentre il PSG cerca garanzie immediate. Le prossime ore saranno decisive: la trattativa prosegue e la Juventus spera di poter riabbracciare presto Kolo Muani, trasformando il prestito in un investimento a lungo termine.

Contro il Genoa Vlahovic sarà ancora in panchina

La Juventus, oltre alle trattative di mercato, è concentrata anche sulla prossima gara di campionato contro il Genoa. Igor Tudor dovrà fare a meno di Andrea Cambiaso, fermato dal giudice sportivo, e sta valutando come ridisegnare la fascia sinistra: per sostituirlo è pronto uno fra Kostic o McKennie. Tra le ipotesi c’è anche quella di vedere Kelly sulla fascia con Gatti, Bremer e Kalulu a comporre il pacchetto arretrato.

In attacco non sono previsti stravolgimenti. Ci sarà ancora spazio per Jonathan David, ormai punto di riferimento nelle idee di Tudor, mentre Dusan Vlahovic, nonostante la rete segnata contro il Parma, partirà nuovamente dalla panchina. Una scelta che conferma come l’allenatore voglia puntare sul canadese.