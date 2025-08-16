La Juventus, questa sera 16 agosto, giocherà l’ultima amichevole prima dell’inizio della stagione.

Igor Tudor punterà sui suoi titolarissimi. Al centro dell'attacco bianconero ci sarà Jonathan David, grande atteso del test contro l’Atalanta. Il canadese verrà supportato da Francisco Conceição e Kenan Yildiz. Un tridente leggero ma ricco di fantasia e velocità, che il tecnico croato vuole testare in vista delle gare ufficiali. Conceição, punto fisso della trequarti, sarà chiamato a creare imprevedibilità. Yildiz, invece, continuerà a crescere nel suo nuovo ruolo da jolly offensivo.

David dovrà finalizzare, ma anche dialogare con i compagni per dare fluidità al gioco.

La probabile formazione della Juventus

Dopo l’attenzione sul reparto offensivo, Tudor ha studiato una Juventus equilibrata, disposta con il 3-4-2-1. In porta spazio a Michele Di Gregorio, ormai titolare fisso e punto di riferimento tra i pali. La difesa a tre sarà composta da Kalulu, Bremer e Kelly: rapidità, fisicità e solidità al servizio della squadra. A centrocampo il tecnico croato punta su un mix di qualità e sostanza. Sulla fascia destra agirà João Mario, con compiti sia di spinta che di copertura, mentre a sinistra toccherà ad Andrea Cambiaso, reduce da una stagione di crescita continua. In mezzo Manuel Locatelli sarà il regista e uomo d’ordine, affiancato da Teun Koopmeiners, pronto ad affrontare da avversario la sua ex squadra e a dare equilibrio con la sua capacità di inserirsi.

La trequarti, come detto, vedrà protagonisti Conceicao e Yildiz, chiamati a supportare David e a muoversi tra le linee per creare spazi. Una scelta precisa di Tudor, che vuole una Juventus aggressiva, in grado di pressare alto e di sfruttare la velocità dei suoi giocatori offensivi.

La probabile formazione della Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; João Mario, Koopmeiners, Locatelli, Cambiaso; Conceição, Yildiz; David.

7 assenti

Non mancano però le assenze. Sono indisponibili Nicolò Savona, fermo per il problema alla caviglia accusato al Mondiale per Club, e Fabio Miretti, che dovrà restare fuori almeno dieci giorni a causa di un infortunio muscolare. Ancora lontano dal rientro Arek Milik, che non ha mai recuperato dal lungo stop della scorsa stagione.

Out anche Mattia Perin, Jonas Rouhi e Arthur. Tiago Djalò, invece, non è stato convocato per scelta tecnica.

Per la Juventus, l’impegno contro l’Atalanta sarà l’ultimo test generale prima del via alla Serie A. Tudor vuole risposte chiare dai suoi titolarissimi, soprattutto dal tridente David-Conceição-Yildiz, che rappresenta il futuro immediato dell’attacco bianconero.