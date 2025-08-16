L'asse Madrid-Torino è uno dei più caldi in queste settimane di calciomercato.

Oltre a Nico Gonzalez e Nahuel Molina, anche Dusan Vlahovic sarebbe infatti finito nei ragionamenti che i due club stanno producendo in queste ore.

Anche l'Atletico Madrid sonda il terreno per Vlahovic

Ad oggi quello dell'Atletico Madrid sarebbe solo un semplice gradimento, con la Juventus che per imbastire una vera e propria trattativa vorrebbe una cifra attorno ai 20-25 milioni di euro.

Sul bomber serbo ci sarebbero stati sondaggi anche da parte del Newcastle e del Barcellona che però non hanno affondato il colpo.

L'impressione infatti è che nessuna società spenderà così tanto per un calciatore che a gennaio 2026 potrà firmare a parametro zero per qualsiasi società.

La buona notizia in casa Juventus è che il Dg Comolli avrebbe deciso di ingaggiare Randal Kolo Muani a prescindere da quello che sarà il futuro del serbo. L'accordo col PSG sarebbe già stato raggiunto sulla base di un altro prestito da 10 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato tra 40 e 45 milioni di euro. In tutto, considerati i 10 milioni già spesi lo scorso anno, il francese costerebbe 65 milioni di euro in tutto.

Possibile permanenza per Miretti

Tornando al capitolo uscite, anche il futuro di Fabio Miretti è ancora tutto da scrivere.

L'infortunio rimediato nell'amichevole contro la Next Gen ha rallentato la trattativa con il Napoli di Antonio Conte che sta virando su altri obiettivi come Diouf del Lens. Per questo, allo stato attuale, una possibile permanenza del classe 2003 non appare così remota.

Nella pre-season il 21enne ha offerto buone prestazioni dimostrando di essersi inserito bene negli schemi di Tudor. Mediano davanti alla difesa e all'occorrenza anche trequartista con la capacità di legare il gioco: sarebbe proprio la sua duttilità ad aver convinto il tecnico croato a puntare su di lui nella stagione che sta per iniziare.

Nonostante la possibile conferma del centrocampista ex genoa, la Vecchia Signora continua a valutare almeno un acquisto in mediana.

Sarebbero diversi i profili selezionati dalla dirigenza, con il nome di Matt O'Riley che resta tra le prime scelte. Il centrocampista del Brighton ha una valutazione attorno ai 25 milioni di euro. Come alternative piacciono Bissouma del Tottenham e Haidara del Lipsia, ma al riguardo sarà prima necessaria la cessione di Douglas Luiz.