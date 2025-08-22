La Juventus accelera sul mercato e punta con decisione a rinforzare le corsie offensive. Nelle ultime ore, come riportato da La Gazzetta dello Sport, sono stati intensificati i contatti per Edon Zhegrova, esterno kosovaro classe ’99 in forza al Lille. Giocatore rapido, tecnico, dotato di un dribbling secco e di una spiccata capacità nell’uno contro uno, Zhegrova rappresenta il profilo ideale per dare imprevedibilità al gioco di Tudor e aumentare le alternative in attacco.

Nico Gonzalezspinge per l’Atletico

Nel frattempo, resta caldissimo il dossier Nico González.

L’argentino ha ormai fatto la sua scelta e non intende tornare indietro: il suo obiettivo dichiarato è quello di approdare all’Atletico Madrid. Da settimane il giocatore ha avviato contatti diretti con l’entourage rojiblanco e, nelle ultime ore, ha ulteriormente rafforzato la propria posizione.

Non solo: l’esterno offensivo avrebbe addirittura comunicato agli spagnoli la disponibilità a ridursi l’ingaggio, pur di accelerare i tempi e perfezionare il trasferimento. Un gesto che non lascia spazio a interpretazioni, perché evidenzia la volontà ferrea di lasciare la Serie A per misurarsi con un nuovo campionato.

Il suo desiderio, infatti, è quello di confrontarsi con la Liga, vivere una nuova esperienza e inserirsi nel progetto tecnico di Diego Simeone, che lo apprezza per duttilità, corsa e capacità di sacrificio.

Nella visione dell’allenatore argentino, González potrebbe diventare una pedina utile sia come esterno puro che come attaccante di raccordo, caratteristiche che lo rendono particolarmente adatto al calcio dei 'Colchoneros'.

L’impressione, quindi, è che si tratti di una trattativa destinata a proseguire, con la Juventus che attende segnali concreti da Madrid per dare il via libera.

Il nodo economico

Il problema, però, resta legato alla proposta economica. L’offerta recapitata a Torino non raggiunge ancora le richieste della Juventus, che valuta González attorno ai 25-30 milioni di euro. L’Atletico Madrid, al momento, non è andato oltre i 18-20 milioni, cercando di abbassare l’esborso con eventuali contropartite tecniche.

La distanza rimane, ma la sensazione è che, con un rilancio mirato, l’operazione possa chiudersi.

Arthur e Kelly in uscita

Sul fronte cessioni si registrano altri movimenti. Arthur Melo è molto vicino al ritorno in Brasile: il centrocampista dovrebbe trasferirsi al Gremio con la formula del prestito secco, un’operazione che consentirebbe alla Juventus di alleggerire sensibilmente il monte ingaggi. Dalla Premier League, invece, arriva un interesse concreto del Crystal Palace per Lloyd Kelly, difensore che i bianconeri hanno prelevato dal Newcastle e che potrebbe già cambiare maglia dopo una sola stagione.