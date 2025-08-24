İlkay Gündoğan, centrocampista tedesco classe 1990 del Manchester City, sarebbe pronto ad intraprendere una nuova avventura.

Il 34enne mediano degli inglesi starebbe vagliando diverse soluzioni, desideroso (pare) di abbracciare una nuova esperienza ad un anno dalla scadenza del suo contratto, ma i costi di uno suo trasferimento appaiono molto proibitivi.

Sulle sue tracce ci sarebbe la Juventus, ma anche l'Inter, per le quali appare però proibitivo oggi lo stipendio del calciatore, che si aggira attorno ai 12 milioni di euro l'anno.

Sarebbe stato l'agente del tedesco a contattare la Juventus, al momento però non esiste una vera trattativa

Stando agli ultimi rumor, sarebbe stato l'agente stesso del calciatore a contattare i bianconeri, chiedendo la disponibilità ad avviare una trattativa. L'affare come accennato appare però molto complesso.

Non tanto per il costo del cartellino, che si aggirerebbe sui 5-10 milioni di euro, quanto per l'ingaggio, come già accennato ampiamente fuori portata (solo Vlahovic guadagna quella cifra in squadra e non a caso la Juventus sta disperatamente tentando di cederlo a pochi giorni dalla fine del mercato).

Il valore del calciatore, nonostante l'età, è indiscutibile: 65 gol e 47 assist in 358 gare col Manchester City, per non parlare delle 15 reti e 19 assist messe a referto in 157 incontri col Borussia Dortmund, ma ad oggi appare molto difficile intraprendere un discorso simile per la Juventus, che di fatti non appare intenzionata ad avviare una trattativa.

Stesso discorso per l'Inter, che sarebbe potenzialmente interessata ma che sarebbe parimenti frenata dallo stesso problema: l'ingaggio fuori portata.

L'obiettivo dei bianconeri è riportare Kolo Muani a Torino

Il vero obiettivo della Juventus per gli ultimi giorni di mercato è quello di riportare Randal Kolo Muani alla Juventus.

Nella conferenza pre Juventus vs Parma, Igor Tudor ha confermato come il francese voglia solo tornare in bianconero, ma la trattativa per il suo rientro sembra essersi maledettamente complicata.

Sul più bello, il PSG avrebbe infatti alzato la posta rispedendo al mittente la proposta da 10 milioni di prestito più 45 di obbligo di riscatto, chiedendo almeno 55-60 milioni per dare il là a quest'ultima clausola.

Sarebbero oltre 70 milioni di euro, forse troppi considerato che in rosa c'è già David e che Vlahovic appare ancora ben saldo in quel di Torino.